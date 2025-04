'Francisco, que jogador!': AFA faz uma das mais lindas homenagens ao papa

A AFA (Associação de Futebol da Argentina) prestou homenagem ao papa Francisco com um vídeo comovente e emocionante. A narração compara o pontífice a um jogador de futebol que 'nunca jogou sozinho'.

O que aconteceu

O vídeo resgata grandes momentos de Jorge Mario Bergoglio, desde que ele foi eleito, em 2013, até o seu falecimento, na última segunda-feira (21).

Francisco, que jogador! Daqueles que nunca perderam a fé. São eleitos. Aparece um em cada muitos anos, mas este foi diferente porque quando entrou pela primeira vez, pediram a mudança

Houve fumaça branca. Mas ele não veio para vender ilusões. Jogou como sempre se joga no fim do mundo. Com sacrifício. Sempre com as mesmas chuteiras. E com os pés na rua

A AFA também recordou o título mundial em 2022, relacionando a coragem da seleção albiceleste com a liderança do papa Francisco.

O último capitão da Igreja foi argentino. Nunca jogou sozinho. Sempre pregou o jogo em equipe. Parece familiar? Se há algo que tivemos com Bergoglio, foi um Deus à parte. Façam bagunça. Tinha que ser argentino

Deixou de lado todo protocolo que encontrou pelo caminho. Pediu desculpas por faltas que nem sequer cometeu. Fez muitos privilegiados dançarem, até ficarem sem fôlego. Foi nesse momento que o mundo entendeu o quão importante é ter um capitão argentino quando o que se precisa é coragem

O vídeo termina com uma referência ao bairro de Flores, em Buenos Aires, onde Francisco cresceu e também onde fica o estádio do San Lorenzo, time de seu coração.

Pode ser que você acredite ou não. Mas é verdade. Este celeiro de talentos deu um papa ao mundo. E toda vez que comemorarmos um gol para o céu, faremos isso com honra. Porque agora também teremos lá em cima o 'Papa de Bajo Flores'

Papa pé-quente

O papa virou pé quente e trouxe alegrias ao futebol argentino durante sua trajetória. Foi com ele no Vaticano que a seleção, enfim, encerrou o jejum de títulos da Copa do Mundo, em 2022. Os hermanos não levantavam a taça desde 1986, no México.

Francisco abençoou a camisa da Argentina um dia antes da final da Copa do Mundo do Qatar, contra a França. O time de Messi conquistou o troféu após empate de 3 a 3 no tempo normal e vitória de 4 a 2 nos pênaltis.

Um dia depois do título, o prefeito emérito do Dicastério para as Igrejas Orientais, cardeal Leonardo Sandri, afirmou que o papa Francisco estava "muito feliz" que a seleção da Argentina havia conquistado o trimundial.