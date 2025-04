Barreal sofre lesão na coxa e deve desfalcar o Santos contra o Bragantino

O Santos deve ter mais um desfalque para a partida contra o Red Bull Bragantino, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante Álvaro Barreal foi diagnosticado com uma pequena lesão no músculo adutor da coxa esquerda.

O argentino apresentou um desconforto na região durante a derrota de 2 a 1 para o São Paulo, no último domingo, no Morumbis. Ele passou por exames na segunda e teve a contusão constatada.

Barreal já iniciou o tratamento no CEPRAF do Alvinegro Praiano. Com isso, ele deve ser desfalque para o interino César Sampaio diante do Bragantino. O meia-atacante foi titular nos últimos dois jogos do clube e marcou um gol neste período.

O auxiliar também não conta com Neymar e Soteldo. Ambos se recuperam de lesão muscular na coxa esquerda.

O duelo com o Massa Bruta está marcado para domingo, ás 20h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro.

O Santos está na 18ª colocação da Série A, com quatro pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona do rebaixamento.