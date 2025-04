Real Madrid domina Getafe fora, vence e continua busca ao líder Barcelona

O Real Madrid venceu o Getafe por 1 a 0 fora de casa nesta quarta-feira, em confronto válido pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol.

O gol do jogo foi marcado por Arda Guler. Com o resultado, o Real chegou a 72 pontos na segunda posição e segue quatro atrás do líder Barcelona, com 76. Já o Getafe se manteve em 12º, com 39.

As equipes voltam a campo pelo torneio na próxima semana: enquanto o Getafe visita o Rayo Vallecano na sexta-feira (02), às 16h (de Brasília), o Real Madrid recebe o Celta de Vigo dois dias depois, no domingo, às 09h.

Como foi o jogo

O Real Madrid abriu o placar, ficou próximo de ampliar e dominou o primeiro tempo. Na primeira etapa, os visitantes, comandados por Ancelotti, chegaram a 69% de posse de bola e dez finalizações contra o gol do Getafe, com mais do dobro de passes trocados. As melhores chances foram criadas com participações de Viní Junior.

Na segunda etapa, o ritmo do Real diminuiu, mas a equipe manteve a vitória. Apesar dos visitantes terem assegurado o placar positivo, deixou o Getafe chegar em mais oportunidades e buscar o empate, ainda que não tenha oferecido perigo ao gol do Real Madrid. Courtois trabalhou em poucas finalizações dos donos da casa.

Gols e destaques

Arda Guler abriu o placar! Após contra-ataque desenvolvido por Vinícius Junior, Brahim finalizou para boa defesa do goleiro Soria. O jovem atacante conseguiu a sobra e chutou forte de fora da área. O paredão do Getafe ainda bateu na bola, mas não evitou o tento, aos 21 minutos.

Djené evitou o segundo do Real. Endrick recebeu belo lançamento e tabelou com Viní Junior, para finalizar e Soria fazer pequeno desvio. A bola rolava para dentro do gol, mas o lateral do Getafe tirou quase em cima da linha.

Brahim quase ampliou. O meia-atacante finalizou forte, mas Soria espalmou em boa defesa. Vinícius Junior tentou a sobra se esticando, mas não conseguiu colocar potência no chute.

O Getafe quase empatou nos últimos momentos. Courtois salvou o Real Madrid com bela defesa, após ótima finalização de Álvaro.

Ficha técnica

Getafe 0 x 1 Real Madrid

Competição: 33ª rodada do Campeonato Espanhol

Local: Coliseum Alfonso Pérez - Getafe, Espanha

Data e hora: 23 de abril de 2025, às 16h30 (de Brasília)

Árbitro: José María Sánchez Martínez

Gols: Arda Guler, aos 21'/1ºT

Amarelos: Tchouaméni, Milla, Álvaro Rodríguez e Peter

Getafe: Soria; Djené, Berrocal (Coba da Costa), Domingos Duarte, Alderete e Iglesias (Álvaro Rodríguez); Milla, Arambarri, Terrats (Peter) e Bernat; Borja Mayoral. Técnico: José Bordalás

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Alaba (Camavinga) e Fran García; Tchouaméni, Valverde e Arda Guler (Dani Ceballos); Brahim Díaz, Vinícius Júnior (Rodrygo) e Endrick (Bellingham). Técnico: Carlo Ancelotti