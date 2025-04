Último jogo de Cássio pelo Corinthians completa um ano; relembre

Há exato um ano, Cássio fazia seu último jogo com a camisa do Corinthians. No dia 23 de abril de 2024, o goleiro enfrentou o Argentinos Juniors, pela Sul-Americana, e defendeu a meta do Timão pela última vez.

A despedida do ídolo, no entanto, não ocorreu como o esperado. Fora de casa, o time alvinegro perdeu para os argentinos por 1 a 0 e alcançou o quarto jogo seguido sem vencer, com direito à sequência de três derrotas.

A saída de Cássio do clube alvinegro aconteceu em meio ao péssimo momento do Corinthians dentro de campo. A equipe teve um início de ano turbulento e chegou a perder cinco partidas seguidas no Campeonato Paulista.

Assim como o Timão, Cássio também não vivia boa fase individual. O goleiro sofreu com falhas e foi para a reservas após o duelo contra o Argentinos Juniors. Antes de deixar o Corinthians, ele viu do banco mais seis partidas.

Além disso, Cássio também não viu com bons olhos a proposta feita pelo Corinthians por sua renovação na época e estava incomodado com algumas questões internas no clube.

No dia 17 de maio, ele acertou sua saída do Timão após 12 anos. Ao todo, Cássio disputou 712 jogos pelo Corinthians e ficou marcado por títulos e defesas heróicas nas campanhas vitoriosas da Libertadores e do Mundial de Clubes, em 2012.

Além dos títulos internacionais, o goleiro também ergueu as taças do Paulista (2013, 2017, 2018 e 2019), Recopa Sul-Americana (2013) e do Brasileirão (2015 e 2017).