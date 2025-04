Autor do primeiro gol do Internacional, Alan Patrick é o jogador com mais pênaltis convertidos desde 2024

O Internacional empatou com o Nacional-URU, na noite desta terça-feira, em 3 a 3, pela terceira rodada da Copa Libertadores, no Beira-Rio. Autor do primeiro gol do Colorado, Alan Patrick é o jogador com mais pênaltis convertidos desde janeiro de 2024 entre todos os times da Série A.

Segundo dados do Sofascore, o meia do Internacional converteu 11 de 13 pênaltis, com 85% de aproveitamento. Hulk, do Atlético-MG, é o segundo no quesito, com dez gols de penalidades máximas em 12 cobranças (83%).

Raphael Veiga, do Palmeiras, marcou oito vezes em dez pênaltis (80%), e Pedro, do Flamengo, balançou as redes sete vezes em dez tentativas (70%). Por fim, Lucas Moura, do São Paulo, fecha o top-5, com seis penalidades convertidas em sete oportunidades (86%).

Na temporada, Alan Patrick tem nove gols e quatro assistências, em 15 jogos disputados.

Quem é o melhor cobrador de pênaltis do país? ?? O TOP 5 de jogadores com mais pênaltis convertidos por times da Série A desde janeiro de 2024! ? pic.twitter.com/C3aERN8mXx ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 23, 2025

Nesta terça-feira, o Nacional abriu 3 a 0 no placar, com gols de Julián Millán, Luciano Boggio e Sebastián Coates. Ainda no primeiro tempo, Alan Patrick descontou para o Internacional, que buscou o empate com Alexandro Bernabei e Fernando.

Com o resultado, o Internacional segue na liderança do grupo F, com cinco pontos conquistados, um a mais que o Bahia. O Tricolor entra em campo nesta quinta-feira, às 21 horas (de Brasília), contra o Atlético Nacional-COL.

O Colorado volta a campo neste sábado, às 16 horas, quando recebe o Juventude, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. O Internacional é o 12º colocado, com seis pontos. O clube Jaconero ocupa a 9ª posição, com sete pontos conquistados.