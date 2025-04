Carlos Prates revela que reduziu uso de cigarros e bebidas para o UFC Kansas City

Uma das maiores sensações do Ultimate na atualidade, Carlos Prates foi eleito uma das revelações da empresa em 2024 após vencer quatro lutas seguidas por nocaute no período. Mesmo já no ranking dos meio-médios (77 kg) e com um 'hype' considerável ao redor de seu nome, o brasileiro não se considerava um atleta profissional, e sim um lutador. Mas tal percepção parece ter mudado de uns tempos para cá, conforme sua ascensão na liga lhe trouxe maiores responsabilidades E o resultado deste processo, segundo o representante da 'Fighting Nerds', será visto neste sábado (26), contra Ian Garry, na luta principal do UFC Kansas City.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Prates admitiu que tem implementado algumas mudanças em sua rotina em prol de sua melhor versão como competidor. Isso implicou, inclusive, na redução da ingestão de bebidas alcoólicas e o vício em cigarros - práticas que, apesar de teoricamente não condizentes com a rotina de um atleta profissional, nunca foram escondidas pelo striker brasileiro, muito pelo contrário, visto que Carlos até abraçou a alcunha de 'Romário do MMA'. Entretanto, prestes a disputar um dos combates mais importantes da carreira, a cautela com esses comportamentos tem sido crucial em sua preparação, de acordo com o próprio.

"Estou mais forte fisicamente, subi para 90 kg. Revi e pensei em muita coisa e agora estou na minha melhor versão. Fisicamente, tecnicamente, emocionalmente, tudo. Estou me tornando um atleta. Antes eu era um lutador. Está sendo gostoso (esse processo), estou ficando viciado em me sentir bem, em acordar bem para treinar. Eu era o tipo de cara que comia uma pizza inteira um dia antes de fazer sparring. Ficava mal, indisposto. Mas agora, segura o rojão porque o pai está virando atleta (risos). Sim, diminuí (cigarro e bebida alcoólica). Estou tentando, né. Vamos devagar, mas estou tentando (risos). Sem muita pressa. Mas estamos aí, tentando melhorar todos os dias. Ser aquele 1% melhor", revelou Prates.

Protagonismo e moral no UFC

Depois de se mostrar ser um 'pacote completo' e bastante raro nos esportes de combate, Carlos ganhou rapidamente moral junto ao Ultimate. E a prova disso é um protagonismo rápido cedido ao brasileiro, que fará sua segunda luta principal consecutiva no evento com pouco mais de um ano de casa. Neste sábado, no UFC Kansas City, Prates mede forças contra Ian Garry. Em caso de nova vitória, o 'lutador fumante' pode, além de entrar no top 10 do ranking da categoria, se consolidar de vez como um dos fortes postulantes ao cinturão até 77 kg.

