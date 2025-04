Sob o comando de Mano Menezes, Grêmio encerra preparação para enfrentar o Godoy Cruz

Nesta quarta-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho, o Grêmio encerrou sua preparação visando o confronto contra o Godoy Cruz, da Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas.

Em seu segundo treino no comando do Tricolor, Mano Menezes deu início às atividades com exercícios de deslocamento e passes de bola em espaços reduzidos. Depois, o técnico dividiu os atletas em dois grupos e deu início às atividades técnicas e táticas mais voltadas ao jogo.

Já na parte final do treino, o elenco foi novamente dividido em dois grupos para atividade de trocas de passes e finalizações em campo reduzido.

Aquecimento encerrado! ?? Vamos para os trabalhos táticos! ? pic.twitter.com/sSogEjlKUL ? Grêmio FBPA (@Gremio) April 23, 2025

Para o duelo, Mano Menezes não poderá contar com Wagner Leonardo. O zagueiro sofreu uma lesão de grau I do músculo pectíneo do quadril direito e ficará fora por tempo indeterminado.

Além dele, Marlon chegou ao clube gaúcho depois do encerramento do período de inscrições para a fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O elenco viaja para Mendoza, na Argentina, às 14h da tarde desta quarta-feira.

Na competição, o Grêmio, com 100% de aproveitamento, aparece na segunda colocação do Grupo D, atrás do próprio Godoy Cruz.