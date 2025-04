Santos perde do Cruzeiro e chega a quatro jogos sem vencer no Brasileiro sub-20

O Santos perdeu por 3 a 2 para o Cruzeiro, nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.

Lucas Belluco, Lelis e Cauan Batistella fizeram os gols dos visitantes, todos no primeiro tempo. Os mandantes descontaram na etapa final, com Luca Meirelles e Mateus Xavier.

Com o resultado, o Peixe chegou a quatro partidas sem vencer no torneio. São duas derrotas e dois empates. Com isso, o time caiu para a 10ª colocação, com nove pontos. Já a Raposa pulou para a liderança, com 14. Os oito primeiros passam de fase.

O Alvinegro Praiano entra em campo novamente pelo Brasileirão sub-20 na próxima quarta-feira, contra o Bahia, fora de casa, às 15 horas (de Brasília), pela oitava rodada. Simultaneamente, o Cruzeiro encara o Athletico-PR, em Belo Horizonte.

Antes disso, no entanto, os Meninos da Vila recebem o Sfera, pelo Campeonato Paulista sub-20. O jogo do Estadual será no sábado, às 15h.