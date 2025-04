Onde vai passar Libertad x São Paulo pela Libertadores? Como assistir ao vivo

Libertad e São Paulo medem forças na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Tigo La Huerta, em Assunção, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir? Globo (TV aberta —para SP, GO, MG (cidades de Varginha, Araxá, Ituiutaba, Uberaba e Uberlândia), MS, PE, PI, PR e TO), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Duelo direto pela liderança do Grupo D. O Libertad lidera a chave com seis pontos, enquanto o São Paulo é o vice-líder com quatro pontos.

O Tricolor quer voltar a vencer na competição. Os brasileiros ficaram num frustrante empate em 2 a 2 contra o Alianza Lima no Morumbis.

O Libertad busca manter os 100% de aproveitamento. A equipe paraguaia venceu o Talleres por 2 a 0 na rodada anterior.

Libertad x São Paulo -- Copa Libertadores 2025