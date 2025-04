Onde vai passar Getafe x Real Madrid em La Liga? Como assistir ao vivo

Getafe e Real Madrid entram em campo hoje, às 16h30 (de Brasília), no Coliseum, em Getafe, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? A partida será transmitida pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Real Madrid quer a vitória para continuar na briga com o líder Barcelona. Os merengues vêm de duas vitórias seguidas.

O Getafe está no meio da tabela e ainda sonha com as competições europeias da próxima temporada. A equipe vem de duas derrotas seguidas, a última delas diante do Espanyol por 1 a 0.

Getafe x Real Madrid -- Campeonato Espanhol