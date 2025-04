Hernan: Dorival ainda vai receber da CBF mesmo aceitando o Corinthians

Dorival Jr. acordou em parcelar sua rescisão com a CBF e não tem empecilho contratual para assinar com o Corinthians, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Segundo Hernan, Dorival vai continuar recebendo da entidade mesmo se aceitar a proposta do Timão.

Uma informação que é importante. O Dorival Júnior parcelou a sua multa rescisória — a CBF paga mensalmente para ele um valor gordo.

Então, o Corinthians não tem impeditivo de questões contratuais, multas com a CBF, nada disso. Chegaram até a especular sobre isso, mas não tem nada.

É um parcelamento, isso foi um acordo entre as partes, entre a CBF e o Dorival, na hora de assinar a rescisão. E ele vai continuar recebendo.

André Hernan

O Corinthuans encaminhou a chegada de Dorival e esperar anunciar a contratação nas próximas horas.

Samir: Corinthians seduziu Dorival com contratação 'de causar barulho'

O Corinthians seduziu Dorival Jr. com a possibilidade de uma contratação de peso no meio do ano, informou o colunista Samir Carvalho.

Eu tenho uma informação que o Fabinho tem para o meio do ano uma contratação que é considerada aquelas que causam barulho no Corinthians e ele chegou a tocar nesse assunto tanto com o staff do Tite e também com o Dorival.

Então, existe essa conversa, isso agradou, mas eu acredito que o Dorival, mesmo que o Corinthians não tivesse falado nada em relação a reforço para o meio do ano, talvez o Dorival já aceitasse pela estrutura que tem o Corinthians, pelo time que já tem o Corinthians.

Samir Carvalho

Assista ao vídeo:

