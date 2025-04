Narrador é banido de jogos após chamar torcedores do Inter de macacos

O narrador uruguaio Carlos Javier Moreira Echague foi proibido pela Conmebol de ir a jogos da entidade por ter tempo indeterminado após ter chamado torcedores do Inter de "macacos" durante o jogo contra o Nacional, no Beira-Rio, pela Libertadores.

O que aconteceu

O jornalista discutiu com torcedores e proferiu o xingamento racista ao vivo após o gol de empate do Inter. O Colorado começou perdendo por 3 a 0, mas reagiu e deixou tudo igual no placar no segundo tempo. Foi então que o narrador se desentendeu com torcedores brasileiros que comemoravam o 3 a 3.

Javier Moreira estava credenciado pela mídia "Pasión Tricolor' e narrava a partida pela internet. A injúria racial foi divulgada pelo jornal uruguaio El Observador, repercutindo na imprensa e nas redes sociais.

Aqui eles gritaram o gol para a gente e aí cagaram. Vieram gritar o gol para nós e cagaram. É assim que esses macacos são.

Carlos Javier Moreira Echague, narrador uruguaio, a torcedores do Inter

A Conmebol tomou conhecimento do caso e baniu o narrador de competições sem estipular prazo. Em comunicado, a entidade reforçou que está comprometida a erradicar o racismo dentro e fora dos estádios.