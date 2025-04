Juventus perde fora de casa pelo Italiano e se complica na luta por uma vaga na Champions

Na tarde desta quarta-feira, a Juventus foi derrotada por 1 a 0 pelo Parma, fora de casa, pela 33ª rodada do Campeonato Italiano. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante argentino Mateo Pellegrino, ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, a Juventus se complicou na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. A equipe está no quinto lugar com 59 pontos, estando fora da zona de classificação para a Champions. O Parma está na 15ª colocação, com 31 pontos em 33 jogos.

A Juventus volta a campo pela competição neste domingo, quando receberá o Monza, no Allianz Stadium, às 13h (de Brasília). Por sua vez, o Parma jogará um dia depois contra a Lazio, fora de casa, às 15h45, também pela Serie A.

O gol do jogo

O Parma abriu o placar aos 46 minutos do primeiro tempo. Após um cruzamento preciso de Valleri, Pellegrino subiu mais alto que a defesa e, de cabeça, fez o primeiro gol do jogo.

Veja outros resultados do Campeonato Italiano nesta quarta-feira:

Cagliari 1 x 2 Fiorentina



Genoa 0 x 2 Lazio



Torino 2 x 0 Udinese.