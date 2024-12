Muçulmano, Salah posta foto celebrando Natal e é criticado por internautas: 'Hipocrisia'

Mohamed Salah, craque do Liverpool, foi alvo de críticas nas redes sociais por um motivo inusitado. O atacante egípcio publicou uma imagem ao lado da família comemorando o Natal, deixando alguns de seus seguidores revoltados. O jogador de 32 anos é muçulmano, religião que tradicionalmente não celebra a data.

Em 25 de dezembro, Salah publicou uma imagem sentado ao lado de uma árvore de Natal junto da mulher, Magi, e suas filhas, Makka e Kayan. A postagem, acompanhada da legenda "Feliz Natal" foi recebida por diversos comentários negativos. As reclamações citaram, especialmente, uma suposta hipocrisia de Salah.

"Neste momento estou decepcionado com você, irmão", escreveu um usuário da rede X (antigo Twitter). "Ainda estou confuso. Entendo que os cristãos que acreditam em Jesus comemoram seu aniversário todos os anos em 25 de dezembro. O que não entendo é como um não-cristão (um crente muçulmano que adora Alá e somente Alá) comemora o nascimento de Jesus, embora o Islã proíba veementemente os muçulmanos de o fazerem. Alguém tem de lhe dizer que ele tem direito a qualquer fé que quiser. Deixe-o ser cristão se é isso que ele quer, mas o que você está a fazer como muçulmano é. Nada menos que hipocrisia", escreveu outro.

Apesar da enxurrada de críticas, houve torcedores que saíram em defesa do jogador. "Feliz Natal, Mo. Ignore os comentários. Espero que você e sua família tenham ótimas festas", escreveu um fã. Esta não é a primeira vez que Salah é criticado por publicações celebrando o Natal. Há pelo menos dois anos seguidores utilizam trechos dos ensinamentos do profeta Maomé nas postagens do jogador para demonstrar que a atitude do atacante contra o que prega o Islamismo.

Salah possivelmente disputa a sua última temporada com a camisa do Liverpool. No clube desde 2017, o jogador ainda não definiu sua renovação e vem recebendo sondagens, especialmente do futebol árabe. O atacante vive grande momento com a camisa do time inglês, com 18 gols e 15 assistências em 24 partidas disputadas.

O Liverpool é uma das equipes a entrar em campo no "Boxing Day" do Campeonato Inglês. Líder isolado, com 39 pontos, o time comandado por Arne Slot encara o Leicester nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília).