Os cinco momentos mais decepcionantes do Vasco em 2024

O ano do Vasco foi repleto de altos e baixos. O Cruzmaltino chegou até as semifinais da Copa do Brasil, mas ficou devendo na reta final do Brasileirão, onde lutava por vaga na Pré-Libertadores. A Gazeta Esportiva listou os cinco momentos mais decepcionantes do Gigante da Colina em 2024, veja abaixo:

1 - Coutinho abaixo do esperado

Um dos grandes momentos do Vasco na última temporada foi o retorno de Philippe Coutinho ao clube. Porém, o meia não rendeu o esperado, disputando 18 jogos e marcando três gols e uma assistência. Além disso, das 18 partidas em que esteve em campo, o jogador só viu o Cruzmaltino vencer em três delas.

Leandro Amorim / Vasco

2 - Eliminação para o Nova Iguaçu

No Campeonato Carioca, o Vasco teria pegado tecnicamente o adversário "mais tranquilo" entre todos os semifinalistas. Entretanto, o Nova Iguaçu eliminou os vascaínos após ganhar por 2 a 1 no agregado.

Leandro Amorim / Vasco

3 - Sequência de derrotas no Brasileirão

Na reta final, o Vasco sofreu uma sequência de quatro derrotas seguidas, o que impossibilitou o clube de continuar na luta por uma vaga na Pré-Libertadores. Os jogos perdidos foram para: Botafogo, Fortaleza, Internacional e Corinthians.

Fotos: Matheus Lima / Vasco

4 - Goleada sofrida para o Criciúma

Apenas na quarta rodada do Brasileirão, o Vasco sofreu uma goleada de 4 a 0 para o Criciúma em pleno São Januário. O time foi muito vaiado após a partida, a última de Ramón Díaz pelo clube.

Leandro Amorim / Vasco

5 - Saída de Ramón Díaz

A saída de Ramón Díaz gera dúvidas até os dias atuais. Após livrar o Vasco do rebaixamento em 2023, o treinador foi demitido após a goleada sofrida pelo Criciúma, mas não se tem certeza se o técnico se demitiu ou foi desligado pela diretoria.

Leandro Amorim / Vasco