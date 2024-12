Enquete: torcedores do Corinthians entendem que Matheus Bidu deve ser o lateral esquerdo titular

O Corinthians chegará em 2025 com três laterais esquerdos disponíveis: Matheus Bidu, Diego Palacios e Hugo.

A Gazeta Esportiva realizou uma enquete para saber qual das opções deve começar o ano de 2025 como titular da posição. E os torcedores, em ampla maioria, elegeram Matheus Bidu.

O camisa 21 terminou a temporada passada em alta, como dono absoluto do setor. O defensor completou 34 jogos (24 como titular) no ano, com dois gols e três assistências.

O segundo atleta mais votado pelos torcedores foi Diego Palacios, que deve estar 100% para a pré-temporada após ficar um ano parado por lesão. Hugo, que perdeu espaço com o técnico Ramón Díaz, foi a opção que recebeu menos votos.