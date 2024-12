Jon Jones zomba de Colby Covington após desafeto ser derrotado no UFC

Em novembro, Jon Jones defendeu o cinturão linear do peso-pesado do Ultimate pela primeira vez e, no último sábado (14), 'venceu' novamente. Tudo porque Colby Covington foi nocauteado por Joaquin Buckley na luta principal do UFC Tampa. Ao tomar conhecimento do resultado do duelo, 'Bones' fez questão de zombar do desafeto.

Em sua conta oficial no 'X', Jones comemorou o castigo recebido pelo 'bad boy'. No octógono, Covington sofreu tanto nas mãos de 'New Mansa', que até sangrou. Após a luta, o wrestler reclamou da interrupção médica devido ao corte que apresentou próximo ao olho e revelou que pouco treinou para encarar Buckley por estar empenhado em ajudar Donald Trump a vencer a eleição presidencial americana.

Ciente do posicionamento de 'Chaos', 'Bones' não perdoou e riu do mesmo. Vale pontuar que, no passado, os atletas foram colegas de faculdade, mas, ao longo dos anos, a boa relação se deteriorou. Sempre que pode, Colby detona o campeão do UFC por conta das polêmicas protagonizadas por ele ao longo dos anos em âmbito pessoal e profissional. Portanto, Jones fez questão de comemorar a queda do desafeto.

"Um grande salve para Colby Covington por faltar ao treinamento para deixar o presidente Trump 'preparado'. Nós agradecemos o sacrifício. Pelo menos ele conseguiu me ver vencer. Isso é o que acho mais hilário, ouvir o que ele vai inventar depois de levar uma surra. Sei que não deveria, mas é muito divertido. É divertido ver alguém que você sabe que te odeia falhar repetidamente", escreveu o campeão do UFC.

Registro de Jones no MMA

Jon Jones, de 37 anos, é integrante do Hall da Fama do UFC, ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) e atual detentor do cinturão linear do peso-pesado. Não à toa, o atleta é apontado por parte dos fãs como o melhor lutador da história do MMA.

Em sua carreira, o americano construiu um cartel composto por 28 vitórias, uma derrota e um 'no contest' (sem resultado). Seus principais triunfos foram sobre Alexander Gustafsson (duas vezes), Anthony Smith, Chael Sonnen, Ciryl Gane, Daniel Cormier, Dominick Reyes, Glover Teixeira, Lyoto Machida, Maurício 'Shogun', Quinton 'Rampage' Jackson, Rashad Evans, Ryan Bader, Thiago 'Marreta', Stipe Miocic e Vitor Belfort.

Big shoutout to Colby Covington for skipping training to get President Trump 'ready'-we all appreciate the sacrifice ?At least he got to see me win ?

- Jonny Meat (@JonnyBones) December 17, 2024

That's what I find the most hilarious, listening to what he's gonna come up with next after getting his ass whooped https://t.co/5EIHcfqqoc

- Jonny Meat (@JonnyBones) December 17, 2024

I know I shouldn't but it's just so much fun. It's amusing watching someone you know hate you fail repeatedly. https://t.co/91IZGc70Lb

- Jonny Meat (@JonnyBones) December 17, 2024