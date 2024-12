'Bomba prestes a explodir': James repete na Espanha problemas do São Paulo

Do UOL, em São Paulo

A passagem de James Rodríguez pelo Rayo Vallecano, da Espanha, não tem saído como o esperado. O colombiano joga pouco e repete os mesmos problemas que ele viveu no São Paulo.

O 'mistério' James

James Rodríguez virou um "enigma" no Rayo. O meio-campista colombiano ficou de fora do jogo contra o Real Madrid, no final de semana, e se tornou uma "bomba prestes a explodir", segundo o jornal Marca.

O Rayo não explica o motivo de o colombiano ficar constantemente fora de campo. O técnico Iñigo Pérez afirmou que "é terrível" não poder detalhar a situação do atleta.

Ele tem um bom comportamento em nível profissional e eu sempre tento ser o mais claro e respeitoso possível. Como treinador, tomo decisões, escolho jogadores e entendo a polêmica porque entendo sua importância. É uma questão que não posso responder, é terrível não poder dizer, não depende de mim .

Iñigo Pérez, técnico do Rayo Vallecano após jogo contra o Real

James disputou apenas sete de 16 jogos realizados pelo Rayo desde a sua chegada — titular em dois. Sem lesões, o colombiano tem passado a maioria dos jogos no banco e ficou fora de alguns. Ele tem contrato até junho de 2025.

O cenário é diferente na seleção colombiana. Desde que chegou ao Rayo, James foi convocado para três Datas Fifa e entrou em todos os seis jogos da Colômbia no período. Ele foi titular em quatro e saiu do banco em dois.

Filme repetido

O cenário vivido no Rayo Vallecano é muito parecido com o que James viveu no São Paulo. O meio-campista chegou ao time paulista em 2023 e rescindiu em agosto de 2024.

Contratado como grande estrela, James foi treinado por Dorival Júnior, Thiago Carpini e Luis Zubeldía no Tricolor, mas nunca caiu nas graças de nenhum deles. Pelo contrário, acabou preterido e viu outros jogadores ganharem espaço.

O colombiano disputou apenas 22 partidas pelo São Paulo. Ele marcou dois gols e deu quatro assistências durante o período.