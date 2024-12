De contrato renovado com Corinthians, Carrillo já vendeu pipoca no circo

André Carrillo renovou contrato com o Corinthians até o final de 2026. Muito antes de chegar ao clube paulista no meio de 2024, o meio-campista tinha uma outra profissão: vendedor de pipoca e algodão doce.

Do circo ao campo

André Carrillo passou parte da adolescência na porta do circo. Ele, junto de sua mãe, vendia pipoca e algodão doce na porta de um picadeiro.

Já fiz tanta coisa. Não trabalhei diretamente no circo, mas vendia pipoca e algodão doce com a minha mãe na porta de um circo. Eu ajudava ela quando tinha 15 ou 16 anos. Eu tinha vergonha por causa da escola, os amigos me viam lá, mas quando se ganha um dinheiro extra se perde a vergonha.

Carrillo à Corinthians TV, no YouTube

Carrillo também já foi entregador em uma padaria. O peruano era responsável por levar pão aos clientes que optavam pela entrega a domicílio.

O meio-campista conciliava o trabalho com os treinos na base do Alianza Lima. Ele foi revelado pelo clube peruano em 2009 e iniciou sua trajetória como jogador profissional.

O sucesso no futebol local levou Carrilo à Europa. Atuando como atacante, ele passou seis anos no futebol português (cinco no Sporting e um no Benfica). Depois, foi emprestado ao Watford (Inglaterra).

Carrillo fez sucesso na Arábia Saudita atuando por Al-Hilal e Al-Qadsiah. Foi no futebol saudita que ele passou a atuar mais recuado, como meio-campista.

O camisa 19 do Corinthians é o oitavo jogador com mais jogos pela seleção peruana. Ele entrou em campo 101 vezes para defender o seu país e fez parte da geração que levou a nação à Copa do Mundo de 2018.

Carrillo no Corinthians

Carrillo chegou ao Corinthians em setembro de 2024. O peruano foi visto como uma oportunidade de mercado já que estava sem clube e foi indicado pelo técnico Ramón Díaz, que trabalhou com ele no Al-Hilal.

O camisa 19 logo se tornou uma das engrenagens do time. Atuando como volante, ele disputou 19 jogos pelo clube paulista e deu duas assistências até aqui.

O contrato entre Corinthians e Carrillo ia apenas até a metade de 2025. O clube agiu rápido após o término da temporada e negociou a extensão do vínculo até o fim de 2026. As partes anunciaram o novo contrato no último domingo (15).