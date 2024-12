Hortência, Mari Paraíba e mais: veja atletas que já posaram para a Playboy

Do UOL, em São Paulo

A Playboy bateu recorde de vendas após ter como capa a patinadora de velocidade holandesa Joy Beune, reforçando o seu antigo relacionamento com atletas. Nomes como Hortência, Mari Paraíba, Vanessa Menga e Francesca Piccini já estamparam a capa da revista.

Hortência

Hortência, capa da "Playboy" de 1988 Imagem: Reprodução

Campeã mundial de basquete e medalhista de prata nas Olimpíadas de Atlanta 96, Hortência posou para a Playboy em 1998, quando tinha 28 anos. No início deste ano, ela contou que aceitou a proposta para mostrar que "a gente tinha também um corpo bonito". A Rainha do Basquete foi a primeira atleta a estampar a capa da revista.

Era um desafio. Queria mostrar que a gente tinha também um corpo bonito, que podia ser sexy. Abri essa porta, fui a primeira atleta a posar. Foi essa coisa de não ligar para o que as pessoas pensam, de ter certeza do que você é, de ter autoconfiança. Hortência, para o jornal O Globo

Mari Paraíba

A musa do vôlei Mari Paraíba participou de uma sessão de autógrafos da revista 'Playboy' Imagem: Diego Cantilino/Master Fotógrafo

A recém-aposentada jogadora de vôlei foi capa da Playboy em junho de 2012. Poucos meses depois, ela fez uma pausa na carreira de atleta para investir nos trabalhos fora das quadras. Mari, porém, sentiu falta de toda a rotina do vôlei e voltou às quadras no ano seguinte.

Na época em que decidi me aposentar, minha cabeça andava muito confusa, me sentia perdida, tinha dúvidas se realmente era aquilo que queria para mim. [...] Mas, o tempo em que fiquei parada foi quando percebi o que eu realmente queria. Sentia falta da rotina, das atletas. Mari Paraíba, ao UOL, em 2015

Vanessa Menga

A ex-tenista Vanessa Menga foi capa da revista em fevereiro de 2001 Imagem: Reprodução

A ex-tenista brasileira posou para a Playboy em fevereiro de 2001, quando tinha 25 anos. Ela conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1999, nas duplas, e disputou as Olimpíadas de Atlanta 1996 e Sydney 2000. Vanessa se retirou do tênis profissional em 2003, após um acidente de moto enquanto estava na Itália.

Ashley Massaro

lutadora Ashley Massaro Imagem: Divulgação/WWE

A lutadora norte-americana Ashley Massaro estampou a capa da revista em 2007 e foi um dos grandes nomes da WWE (principal organização de luta livre profissional os Estados Unidos). A atleta se aposentou um ano após posar para a Playboy e faleceu em 2019, aos 39 anos. Na época, a causa do óbito não foi divulgada.

Francesca Piccini

Francesca Piccinini na Playboy Imagem: Divulgação/Playboy

A ex-jogadora de vôlei italiana apareceu na Playboy em 2011. Ela foi campeã mundial em 2002 e teve uma rápida passagem pelo Brasil em 1998, quando defendeu o Curitiba de Bernardinho. A italiana deixou as quadras aos 42 anos, tentou carreira no cinema e afirmou que mostraria a revista para seu filho, para que ele soubesse como a mãe era bonita.

Ida

Ida foi outra musa do vôlei e chegou a posar para a revista Playboy Imagem: Montagem UOL com fotos de Divulgação

Medalhista de bronze nas Olimpíadas de Atlanta 1996, Ida fez um ensaio para a Playboy no ano da conquista, que gerou um "climão" na seleção brasileira. Com o cachê do ensaio, Ida comprou seu primeiro apartamento.

Sei que teve fofoca e criou um climão na seleção. Para mim, não mudou nada, não mudou minha essência. Cada um ficou com sua conclusão. Sei de algumas histórias, do auê que foi. Eu fiz e pronto. Se gostou ou não gostou, se sentiu dor de cotovelo, não quero saber. Está tudo certo. Ida, ao canal do Youtube 'Clube da VIP'

Outras atletas que posaram para a Playboy

Andrea Lopes - surfista Imagem: Divulgação/Playboy