Arteta diz que Arsenal vai para cima do Real Madrid nas quartas da Liga dos Campeões

Apesar de adotar um discurso cuidadoso, o técnico Mikel Arteta prometeu nesta segunda-feira que o Arsenal vai para cima do Real Madrid no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, na terça. A equipe londrina jogará em casa na busca por obter vantagem para o jogo da volta, na Espanha.

"Será apenas o primeiro jogo, mas a intenção é clara para amanhã. Vamos para cima", avisou o treinador. "Estamos prontos para vencer e para derrotá-los, essa é a mentalidade que eu quero. Queremos ser a equipe que temos sido nesta última parte da temporada, com todos os altos e baixos e coisas com as quais temos lidado, e continuar a fazer isso porque essa é a nossa super força."

Arteta tenta encerrar um longo jejum do Arsenal. O time inglês não alcança a semifinal da principal competição de clubes do mundo desde 2009. No mesmo período, o Real foi campeão da Liga dos Campeões por seis vezes.

"O Real é um clube que estabeleceu novos padrões no futebol mundial. É onde queremos estar, onde queremos pertencer", disse Arteta. "Temos muita esperança de que podemos conseguir um resultado, de que podemos fazer isso. Precisamos estar convencidos de que podemos fazer isso. Mas também precisamos curtir o momento."

O Arsenal ainda sonha com o seu primeiro título da prestigiada competição enquanto o Real é o recordista de troféus, com 15 conquistas. E é o atual campeão da Liga.

Recuperado de lesão, Saka é uma das principais apostas do Arsenal para surpreender o favorito Real neste confronto. "É a primeira vez que o clube está numa fase de quartas de final pela segunda temporada consecutiva. Portanto, amanhã à noite, queremos dar o próximo passo e tentar superar esta barreira. É o Real Madrid, você tem que respeitar isso e aceitar o que eles fizeram no passado, mas tudo pode acontecer amanhã, então não podemos nos concentrar muito nisso."