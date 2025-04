Memphis anuncia documentário sobre chegada ao Corinthians; veja trailer

Memphis Depay anunciou hoje (7) nas redes sociais o lançamento de um documentário sobre a sua chegada ao Corinthians.

O que aconteceu

O documentário será lançado nesta quinta-feira (10), e terá o nome de "Memphis, Ecos de Um Novo Mundo". O anúncio foi feito pelo jogador no Instagram. "Novo documentário chegando...10/04", postou o atacante holandês.

Em trechos já revelados no trailer, Memphis diz que nunca experienciou nada parecido no que diz respeito à relação com a torcida. Ele exalta os companheiros e diz ainda que chegou para ajudar a equipe.

Acho que os fãs me fizeram entender o que é esse clube e os princípios que ele tem. Acho que nunca é fácil quando me transfiro para uma equipe nova, porque eu também chego com muita personalidade fora do futebol. E, você sabe, a maioria dos torcedores ama tanto a equipe que eles estão preocupados apenas com os resultados

Então, obviamente vim aqui para ajudar a equipe. O respeito que vocês têm um pelo outro, mas também pela camisa que vestem, pela energia, pelo espírito de luta. E essas são todas coisas que eu pelo menos tento trazer também. E, claro, eu tento decidir e ganhar jogos para o clube. Mas, sim, sinto que a interação entre mim e a torcida é algo especial, que eu nunca tive antes Memphis, em trechos disponibilizados do documentário

Memphis foi contratado pelo Corinthians em setembro de 2024. Ele acumula dez gols e 12 assistências em 32 jogos, sendo como 25 como titular. Já ajudou o time a conquistar o Campeonato Paulista e a conseguir uma vaga na Copa Libertadores, via Brasileirão.

O holandês tem contrato com o Corinthians até a metade de 2026. Ele já admitiu a alguns companheiros que está feliz no clube e pretende renovar o vínculo.

Memphis será desfalque no próximo compromisso do Corinthians. Ele sofreu uma lesão no tornozelo na vitória sobre o Vasco pelo Brasileirão e não foi relacionado para o jogo contra o América de Cali, na Colômbia, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.