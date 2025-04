Após polêmica contra o Palmeiras, diretor do Sport dispara contra a arbitragem: "Uma vergonha"

O Palmeiras venceu o Sport por 2 a 1 neste domingo, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro. O segundo gol do Verdão, marcado por Piquerez de pênalti, gerou muita polêmica no lance que originou a penalidade que, para os dirigentes do clube pernambucano, não existiu.

O vice-diretor de futebol do Sport, Guilherme Falcão, criticou fortemente a arbitragem comandada por Bruno Arleu de Araújo.

"Eu não vou aqui debater se foi pênalti ou não. É claro que não foi pênalti. O que aconteceu neste domingo é uma vergonha para a arbitragem brasileira. Até consigo compreender o juiz que, em campo, olhando o lance em tempo real, possa se equivocar. Porém, não consigo entender como o VAR não tenha sequer recomendado a revisão do lance", declarou o profissional do Sport.

O Sport Club do Recife vem a público manifestar sua total e absoluta indignação diante da atuação desastrosa da equipe de arbitragem comandada pelo Sr. Bruno Arleu de Araújo, no confronto deste domingo (06), na Ilha do Retiro, contra o Palmeiras.

Em outro trecho, Guilherme diz que o futebol brasileiro precisa "importar os árbitros", já que os juízes brasileiros não estariam em um bom nível.

"O Brasil importa treinador e jogador. Está na hora de também importar árbitro, porque a arbitragem daqui não está no nível do Brasileirão. Temos uma das ligas mais competitivas do mundo e seguimos com árbitros que não acompanham esse nível", disse Guilherme.

O Sport, por sua vez, cobrou um posicionamento da CBF sobre sua Comissão de Arbitragem através de uma nota oficial, veja abaixo:

"O Sport Club do Recife vem a público manifestar sua total e absoluta indignação diante da atuação desastrosa da equipe de arbitragem comandada pelo Sr. Bruno Arleu de Araújo, no confronto deste domingo (06), na Ilha do Retiro, contra o Palmeiras. O Sport cobrará oficialmente respostas da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol.

A condução da partida foi marcada por um erro crasso, inadmissível em uma competição do porte da Série A do Campeonato Brasileiro, onde a omissão do uso do VAR em lance capital evidencia a falha grave que influenciou diretamente no resultado do jogo.

O Clube exige da Comissão de Arbitragem da CBF providências imediatas e efetivas. A tolerância com erros tão graves precisa acabar. É necessário que haja responsabilização dos envolvidos, a fim de evitar que episódios como este voltem a se repetir.

O Sport Club do Recife seguirá firme e incansável na cobrança por melhorias na arbitragem brasileira, em defesa da transparência, da justiça esportiva e do respeito ao futebol"