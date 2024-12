São Paulo encerra temporada como time que mais ficou com a bola no Brasileirão

O São Paulo terminou o Campeonato Brasileiro como o time com a maior média de posse de bola. O Tricolor foi quem mais ficou com a "redonda" nos pés ao longo das 38 rodadas da competição, mas não conseguiu converter esse controle em título.

O São Paulo fechou o Brasileirão com uma média de posse de bola de 57,7%, de acordo com o Sofascore. Atlético-MG (57,4%) e Bahia (56,1%) fecharam o pódio, seguidos por Flamengo (56%) e Fluminense (55,6%).

Curiosamente, Botafogo e Palmeiras, que polarizaram a briga pelo título brasileiro durante a maior parte do campeonato, ficaram fora do top-5 do ranking. O Glorioso foi o sexto time com a maior média de posse de bola (53,9%), e o Palmeiras, sétimo (53,7%).

Um dos motivos que fez o São Paulo ter mais posse de bola que a maioria de seus adversários, porém, mesmo assim não conseguir conquistar títulos além da Supercopa do Brasil, foi a falta de criatividade da equipe. Em muitos jogos, o Tricolor teve o controle, mas esbarrava na forte marcação adversária.

Justamente por isso, um dos principais pedidos do técnico Luis Zubeldía à diretoria são-paulina é a contratação de um meia-armador. Oscar, ex-Chelsea e Seleção Brasileira, estava na mira do clube, mas as negociações esfriaram por causa de questões pessoais do atleta.

O São Paulo terminou o Campeonato Brasileiro na sexta colocação, garantindo uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores graças ao título do Botafogo no torneio continental e do Flamengo na Copa do Brasil, fato que transformou o G4 em G6.

Em 38 jogos, o Tricolor somou 17 vitórias, oito empates e 13 derrotas, ostentando um aproveitamento de 51,75%.

Sob o comando do técnico Luis Zubeldía, o São Paulo disputou 35 jogos, conquistando 16 vitórias, oito empates e 11 derrotas - aproveitamento de 53,3%.