Resultado do julgamento de Gabigol sai em três meses; atacante está apto a defender o Cruzeiro

O julgamento de Gabigol ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira. O atacante do Cruzeiro terá de esperar cerca de três meses para saber a sentença sobre o recurso contra a punição que sofreu, por tentativa de fraude a exame antidoping, no CAS (Corte Arbitral do Esporte).

Enquanto isso, Gabigol está liberado para atuar pelo Cruzeiro, devido ao efeito suspensivo alcançado no ano passado, enquanto defendia o Flamengo. O atacante viajou ao Rio de Janeiro para acompanhar o processo encerrado nesta sexta.

A informação sobre o resultado da sentença do caso de Gabigol foi publicada inicialmente pelo GE.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Barbosa (@gabigol)

Gabigol entrou com um recurso contra a decisão da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) e a União Federal, que condenaram o jogador a dois anos de suspensão no dia 25 de março de 2024. O atacante foi acusado de fraudar um exame antidoping ainda em abril de 2023, quando defendia as cores do Flamengo.

Na ocasião, Gabigol teria dificultado a coleta do exame, se irritando quando foi acompanhado até o local para urinar e não teria lacrado o recipiente como deveria.

Com a pena, o jogador estaria impedido de entrar em campo até abril de 2025. Depois de desfalcar o Flamengo por cerca de um mês, o clube carioca conseguiu um efeito suspensivo para poder contar com o atacante em campo.

Gabigol foi contratado pela Raposa no início de 2025. Até agora, disputou nove jogos e marcou seis gols. O Cruzeiro volta a campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Internacional, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. O Cabuloso é o 4º colocado, com três pontos. Enquanto o Colorado ocupa a 11ª posição, com um ponto somado.