Palmeiras na cola do Flamengo em receita? Mattos explica o motivo

Os balanços de Palmeiras e Flamengo de 2024 mostraram que as receitas dos clubes estão mais próximas — o que é uma tendência, detalhou Rodrigo Mattos no Finanças do Esporte.

O colunista explicou que a principal mudança em relação ao ano anterior foi a venda de atletas do Palmeiras. Mattos destacou que, apesar de não se tratar de uma receita que o time sempre vai ter, esse tipo de faturamento é mérito do clube, pelos altos investimentos nas categorias de base e pelas boas negociações.

Ano passado, a receita bruta do Palmeiras foi R$900 milhões e a do Flamengo foi R$1,4 bilhão. A diferença foi reduzida com a venda de jogadores do Palmeiras, que é mérito do clube, ter uma divisão de base que funciona muito bem, consegue vender bem os jogadores e esse ano também provavelmente vai ter uma receita boa nesse lado.

O Flamengo tem o mérito de ter a publicidade e o patrocínio trabalhando melhor, a bilheteria também. Essas receitas recorrentes, que o clube ganha sempre. Em 2025, deve reduzir [a diferença] porque o Palmeiras melhorou os contratos de patrocínio e mudou o contrato de direitos de transmissão. [...] A redução da diferença é uma redução mas com o Flamengo seguindo líder.

Rodrigo Mattos

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.