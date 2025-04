Ednaldo diz que seleção terá novo técnico antes da Data Fifa de junho

Do UOL, em São Paulo

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, afirmou que a entidade anunciará o nome do novo treinador da seleção brasileira antes da próxima Data Fifa, em junho. Ele se reuniu com Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, e com o ex-zagueiro Juan, atual gerente técnico da seleção, para debater o assunto.

A reunião com o coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, e com o Juan teve como foco a escolha do novo treinador da seleção brasileira. Em breve, anunciaremos o nome do técnico, a tempo de fazer a convocação para os dois jogos das Eliminatórias, na Data Fifa de junho. Ednaldo Rodrigues

O Brasil fará dois jogos na próxima Data Fifa. A seleção visita o Equador no dia 6 de junho e encara o Paraguai no dia 10. Os dois jogos valem pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Jorge Jesus é o favorito

Ednaldo evita comentar nomes, mas o UOL apurou que Jorge Jesus é o favorito para assumir o comando da seleção brasileira. O português é técnico do Al-Hilal, da Arábia Saudita, mas se mostra disposto a assumir o comando do Brasil.

O foco é o português. Caso as negociações não deem certo, a CBF partirá em busca do plano B — Abel Ferreira é quem desponta neste cenário. Até o momento, Ednaldo não conversou com Jorge Jesus. O que há é um flerte.

O tempo é um dos fatores. Jesus tem contrato com o Al-Hilal e terá de quebrar o vínculo para assumir a seleção brasileira. O contrato atual dele termina em 30 de junho — já durante o Super Mundial de Clubes.

Outra questão diz respeito ao salário. A CBF trabalha com uma estimativa de que Jesus receba algo em torno de 15 milhões de euros por temporada na Arábia Saudita.

O cargo de técnico da seleção está vago após a demissão de Dorival Júnior. O treinador deixou o posto após a goleada por 4 a 1 sofrida pela seleção contra a Argentina, pelas Eliminatórias, em março.