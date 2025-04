Giro Europeu: Bayern vence o Augsburg fora de casa pelo Alemão

O Bayern de Munique segue forte na busca de mais um título do Campeonato Alemão. Nesta sexta, os bávaros venceram o Augsburg fora de casa por 3 a 1, pela 28ª rodada da competição. Os mandantes abriram o placar com Giannoulis, mas o Bayern virou com Musiala, Kane e Sané.

Com a vitória, o Bayern chegou aos 68 pontos em 28 jogos, se mantendo na liderança da Bundesliga. O Augsburg é o oitavo colocado, com 39 pontos em 28 partidas.

O próximo jogo do Bayern de Munique é pela Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, os bávaros recebem a Inter de Milão na Allianz Arena, às 16h (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da competição.

Por sua vez, o Augsburg volta a campo no dia 12 de abril, sábado, fora de casa contra o Bochum, às 10h30. O duelo será válido pelo Campeonato Alemão.

Os gols do jogo

O Augsburg abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. Giannoulis recebeu um lançamento dentro da área, limpou a marcação e finalizou forte, sem chances para o goleiro Urbig.

Porém, aos 41, Musiala empatou para o Bayern. A zaga dos donos da casa afastou mal um cruzamento e a bola ficou viva na área. O meia alemão conseguiu arrumar um espaço para a finalização e igualou o placar.

Aos 15 do segundo tempo, o Bayern virou o duelo. Após cobrança de falta, Harry Kane surgiu no meio da zaga e cabeceou firme para colocar os bávaros no comando do marcador.

Por fim, aos 47, Leroy Sané recebeu do lado esquerdo, ajeitou o corpo e com um belo chute fez um golaço, dando números finais ao jogo.