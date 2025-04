Hulk explica apelido: 'Com três anos de idade já levantava botijão de gás'

Atacante do Atlético-MG, Hulk explicou como ganhou o apelido que o acompanha desde o início da carreira.

O que aconteceu

[ganhei o apelido] De tanto que eu ficava enchendo o saco do meu pai, que eu era forte, e ficava levantando botijão de gás com três anos. Ficava levantando os objetos: 'Pai, sou forte'. E ele brincou: 'Tá bom, você vai ser o Hulk'. Ai eu saí gritando na rua 'eu sou o Hulk'. Falei para os meus amigos 'eu sou o Hulk agora'. E pegou...

Minha avó ficou doida na época. "Socorro, vai deixar Gilvan [pai de Hulk] colocar o apelido de Hulk? Bicho feio..." E minha mãe: "Mãe, a senhora sabe como é Gilvan, né? Ele é teimoso. O menino vai na dele". E aí ficou Hulk até hoje... Hulk, ao Charla Podcast

"Com 3 anos eu levantava botijão de gás"



Vem que a resenha tá só começando! https://t.co/72NqlCFfZ2 pic.twitter.com/uWjxn2eRJ7 -- Charla Podcast (@CharlaPodcast) April 4, 2025

Hulk contou que sempre carregou muito peso por trabalhar na feira com os pais. Apesar do porte físico, o atacante disse ainda que nunca gostou de academia.

Eu me recordo de trabalhar cedo com meu pai na feira. Muitos achavam que eu fazia muita academia, mas nunca gostei de pegar peso. Eu pegava muito peso por trabalhar com meus pais na feira, então acho que essa foi a minha academia. Eu carregava a carne nas costas...

Natural de Campina Grande (PB), Hulk começou a sua trajetória no futebol jogando pelo Vitória. Deixou o time baiano aos 18 para atuar no Japão e ganhou mais destaque em passagem pelo Porto, clube pelo qual jogou entre 2008 e 2012 e conquistou a Liga Europa de 2010/11, além de quatro títulos do Campeonato Português.

Givanildo Vieira de Sousa, o Hulk, defende o Atlético-MG desde 2021. Com a camisa do Galo, o atacante ganhou um Campeonato Brasileiro (2021), uma Copa do Brasil (2021) e o penta do Campeonato Mineiro (2021, 2022, 2023, 2024 e 2025). Jogador de seleção brasileira, ele conquistou a Copa das Confederações de 2013 com a camisa verde e amarela.