Mirassol oficializa zagueiro Gabriel Knesowitsch e devolve Alan Empereur ao Cuiabá

O Mirassol oficializou nesta sexta-feira a contratação do zagueiro Gabriel Knesowitsch, de 21 anos. O defensor chega por empréstimo do Cuiabá até o fim da temporada, reforçando o setor defensivo do time paulista para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A.

Para viabilizar a chegada do novo atleta, o Mirassol antecipou o fim do vínculo com Alan Empereur, que estava emprestado pelo Cuiabá até dezembro. O experiente zagueiro, ex-Palmeiras, retornou ao clube mato-grossense, abrindo espaço para a chegada de Knesowitsch.

"Fui muito bem recebido aqui no Mirassol. O sentimento é de muita alegria, em ano de centenário, de Série A, espero contribuir da melhor maneira possível para os objetivos. Nunca faltará entrega, dedicação, raça. Vou doar 100% a essa camisa. Não conhecia a estrutura aqui e estou bem surpreso, é muito boa, uma das melhores do Brasil", afirmou o zagueiro, em sua apresentação.

Revelado pelo próprio Cuiabá, Gabriel Knesowitsch soma 19 partidas com a camisa do clube e tem um gol marcado. Além disso, teve passagem recente pelo Londrina, onde também ganhou experiência na Série B.

A diretoria do Mirassol vê a contratação como parte de uma estratégia de fortalecimento do elenco, especialmente após a derrota na estreia do Brasileirão diante do Cruzeiro. A juventude e o potencial de evolução de Knesowitsch foram determinantes para a escolha.

O próximo compromisso do Mirassol será neste domingo, às 18h30, contra o Fortaleza, no estádio José Maria de Campos Maia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.