Corinthians: Hugo diz que 'pressentimento' ajudou a pegar pênalti de Veiga

O goleiro Hugo Souza afirmou que um pressentimento o ajudou a escolher o lado certo e defender o pênalti batido por Raphael Veiga, do Palmeiras, na final do Paulistão. O Corinthians segurou o 0 a 0 e saiu campeão.

O camisa 1 do Timão destacou o repertório do rival e a dificuldade de estudá-lo. Na hora da batida, ele deixou as estatísticas de lado para seguir a intuição.

Eu não vou revelar todos os meus truques para pegar o pênalti do Veiga. Mas ele foi o jogador mais difícil que já estudei para defender nas penalidades. Ele tem um percentual de acerto muito alto e bate para todos os lados, até no meio. Aí eu fui no meu feeling e deu certo. Hugo Souza, ao Bola da Vez, da ESPN

Herói e desfalque

Hugo Souza foi o herói do Corinthians no segundo jogo da final do Paulistão. O camisa 1 segurou o 0 a 0 com a defesa do pênalti — o resultado, somado ao 1 a 0 a favor do Timão na ida, garantiu o título.

Desde então, Hugo virou desfalque. O goleiro corintiano tem uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita e não atuou desde a final — ele já vinha com o problema antes mesmo da decisão, mas jogou mesmo assim. O jogador deve ser desfalque por cerca de um mês.

Matheus Donelli é o substituto imediato. A cria da base do Corinthians foi titular no empate por 1 a 1 com o Bahia, pelo Brasileirão, e na derrota por 2 a 1 para o Huracán ,pela Sul-Americana.