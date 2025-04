Cristiano Ronaldo marca duas vezes, e Al-Nassr vence Al-Hilal no Campeonato Saudita

Nesta sexta-feira, o Al-Nassr venceu o Al-Hilal pela 26ª rodada do Campeonato Saudita. Na Kingdom Arena, a equipe do técnico Stefano Pioli garantiu a vitória por 3 a 1, com dois gols de Cristiano Ronaldo e um de Ali Al-Hassan.

Com o resultado, o Al-Hilal permanece na vice-liderança do torneio nacional, com 57 pontos - quatro atrás do Al-Ittihad. Já o Al-Nassr, com 54 pontos, continua na terceira colocação.

O Al-Hilal entra em campo na próxima sexta-feira, contra o Al-Ettifaq, pela 27ª rodada do Campeonato Saudita, às 15h (de Brasília). Na mesma competição, o Al-Nassr recebe o Al-Riyadh, também às 15h, no próximo sábado.

O jogo

Em uma primeira etapa agitada, tanto o Al-Hilal quanto o Al-Nassr tiveram chances de abrir o placar. No entanto, encontraram dificuldades em concluir o último passe. Aos 49 minutos, então, em uma cobrança de escanteio, Ali Al-Hassan chutou de fora da área e marcou o primeiro gol para o Al-Nassr na partida.

No segundo tempo, logo com dois minutos, após o passe de Sadio Mané, Cristiano Ronaldo marcou o segundo para os visitantes. Aos 17, em um escanteio, Savic desviou a cobrança e Ali Albulayhi diminuiu o placar para o Al-Hilal.

Com 43 minutos, após o VAR confirmar um pênalti cometido por Jhon Durán, Cristiano converteu e decretou a vitória do Al-Nassr fora de casa.