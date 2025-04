Pegula mantém desempenho perfeito contra Collins, desbanca campeã e vai à semi em Charleston

Jéssica Pegula está nas semifinais do WTA 500 de Charleston pelo terceiro ano seguido. Em duelo de norte-americanas, a principal cabeça de chave buscou a virada diante da atual campeã, Danielle Collins, de quem jamais perdeu, para se garantir entre as quatro melhores. Após 1h44, a número 4 do mundo fechou com 1/6, 6/3 e 6/0.

Pegula fechou o jogo com pneu após sacar forte e a compatriota devolver para fora. O público aplaudiu as tenistas de pé. Foi a sexta vitória na história do confronto, que começou em 2012, em Midland, com as rivais ainda adolescentes.

Em busca da inédita final em Charleston - caiu nas semifinais de 2023 para Belinda Bencic e de 2024 diante da russa, agora naturalizada australiana Daria Kasatkina -, Pegula terá pela frente a cabeça de chave 9, a russa Ekaterina Alexandrova.

O jogo desta sexta-feira começou com Collins passando a impressão que desencantaria no duelo. Em somente 28 minutos e após duas quebras, a 22ª do ranking anotou cinco pontos seguidos para abrir frente com 6 a 1.

E ainda largou bem na parcial seguinte ao fazer 2 a 0. Pegula respirou, se concentrou e "voltou" para o jogo, rapidamente virando para 3 a 2. Com novo quebra no oitavo game, abriu 5 a 3 e depois confirmou o saque para deixar tudo igual.

Collins perdeu a confiança ao não manter a força do começo e foi facilmente batida no set desempate. Pegula teve nove break points nos três serviços da rival, aproveitou três e, de maneira arrasadora, avançou com humilhantes 6 a 0.

Rival de Pegula, Alexandrova se garantiu em sua segunda semifinal em Charleston com grande vitória sobre a chinesa Qinwen Zheng, oitava do mundo e terceira favorita na competição, com parciais de 6/1 e 6/4 - abriu 5 a 0 no primeiro set.

"Não foi fácil, com certeza. Mesmo que em alguns momentos o placar parecesse fácil, acho que todos os games foram bem equilibrados e intensos. Eu sabia que ela é uma ótima sacadora e ótima jogadora. Tentei usar todas as oportunidades que tive. Estou feliz com a partida de hoje e estou muito feliz por estar de volta às semifinais", celebrou Alexandrova.