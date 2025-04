Santos anuncia parceria com plataforma voltada para gestão de mercado no futebol brasileiro

O Santos anunciou nesta sexta-feira a parceria com o Footlink, plataforma especializada em projetos esportivos e financeiros no futebol brasileiro. O site/aplicativo possui uma base de dados e conecta clubes, agentes e profissionais do futebol.

A plataforma possui mais de 600 mil jogadores cadastrados e possibilitará ao Santos acessar informações detalhadas de atletas, desde a base até o profissional.

O clube, por meio de um sistema de análise de mercado, poderá monitorar os jogadores, criar relatórios e organizar suas operações de scouting. Além disso, também poderá acessar um Mercado de Transferências Online para realizar transações de compra, venda e empréstimo de jogadores.

Santos fecha parceria com Footlink! ?????? A plataforma desenvolvida pela Footure Football Company está revolucionando a forma como os clubes de futebol gerenciam seus projetos esportivos e financeiros. Utilizando a maior e mais confiável base de dados do futebol brasileiro, o... pic.twitter.com/0fglJqxCI3 ? Santos FC (@SantosFC) April 4, 2025

O Footlink também oferecerá ao Peixe outros recursos, como a Gestão de Contratos, que permitirá ao clube controlar os vínculos de seus jogadores.

"Nosso propósito com a Footlink é oferecer uma solução tecnológica que atenda às reais necessidades dos clubes, que são mais do que clientes, são nossos parceiros, permitindo que eles melhorem suas operações esportivas e maximizem seus resultados financeiros. A plataforma já está transformando a forma como a indústria do futebol opera no Brasil", disse Eduardo Dias, CEO da Footure Football Company, empresa que gerencia a plataforma.