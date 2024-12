Ronaldo elege melhores jogadores de 2024 e se diz surpreso com Bellingham

Pentacampeão pela seleção brasileira, Ronaldo Fenômeno elegeu os jogadores que foram destaques da temporada de 2024, incluindo Vini Júnior e Bellingham, que classificou como surpresa.

O que aconteceu

Ronaldo destacou os melhores atletas desta temporada, citando Vini Júnior e Bellingham, do Real Madrid. O ex-jogador disse que, mesmo sem a Bola de Ouro, as atuações do camisa 7 não devem ser apagadas: "Acho que a temporada do Vinícius Júnior foi uma das melhores que tivemos em muitos anos. Claro que não ter levado a Bola de Ouro como melhor do mundo foi algo que deixou todos os brasileiros tristes, mas isso não anula tudo que ele fez nesta temporada", disse à Betfair.

Sobre o meio-campista inglês, Ronaldo admitiu surpresa pela boa temporada do jogador: "Bellingham foi um jogador que me surpreendeu, principalmente nas suas atuações pela Inglaterra. Eu fico muito curioso sobre como será a próxima temporada dele com o Vini". Ronaldo lembrou também Mbappé, que não rendeu como esperado: "Chegou muito badalado no Real Madrid, mas que na minha opinião ainda não conseguiu ser o protagonista que todos os torcedores esperam".

Outro europeu lembrado por Ronaldo foi o jovem espanhol Lamine Yamal. O Fenômeno ainda brincou sobre "entender" o destaque do jogador: "Quantas vezes um jogador de 17 anos vai aparecer em uma seleção como a Espanha e vai ser o grande destaque? Eu também tinha 17 anos quando estreei pelo Brasil então posso falar com propriedade que não é uma tarefa fácil".

Estêvão também foi colocado na alta prateleira pelo ex-jogador. Ronaldo o exaltou e disse que jovem superou "fardo" após a saída de Endrick: "Acho que ele entrou na temporada com muita expectativa, ainda mais porque o Palmeiras tinha acabado de perder o Endrick e posso afirmar que ele não decepcionou".

Dentre os centroavantes, Ronaldo lamentou a lesão de Pedro e elogiou Yuri Alberto, que foi artilheiro do Brasil em 2024: "A temporada do Pedro foi muito boa, assumindo ainda mais o papel de camisa 9 no Flamengo, é uma pena que se lesionou nessa reta final dos campeonatos. Outro atacante que, mesmo com muitas críticas, jogou muito bem, foi o Yuri Alberto. Ele cresceu na hora que o Corinthians mais precisou".