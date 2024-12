São Paulo encerra ano com maior sequência sem vitórias da temporada

O São Paulo não encerrou o ano da forma que gostaria. Apesar da classificação à fase de grupos da Libertadores, a equipe terminou 2024 sem nenhuma vitória em seus últimos jogos, sendo essa a pior sequência da equipe na temporada.

O Tricolor perdeu para o Botafogo por 2 a 1 na rodada final do Campeonato Brasileiro. Assim, os comandados do técnico Luis Zubeldía chegaram a cinco jogos sem vencer, com dois empates e três derrotas. Antes da sequência ruim, o time estava há seis jogos sem perder.

O São Paulo empatou com RB Bragantino e Atlético-MG e sofreu três derrotas seguidas no último período do ano. Além do Botafogo, Grêmio e Juventude também bateram o Tricolor no período. Todos os jogos foram válidos pelas rodadas finais do Campeonato Brasileiro.

Antes, as maiores sequências sem vitórias do São Paulo no ano ocorreram em fevereiro e em junho. Em ambos os períodos o Tricolor acumulou dois empates e duas derrotas seguidas.

A brusca queda de rendimento da equipe pode ser explicada pela classificação antecipada à Libertadores. A confirmação no torneio veio após o empate com o Galo, no dia 23 de novembro, quando o São Paulo garantiu vaga na fase preliminar.

O clube garantiu o passe para a fase de grupos uma semana depois, quando o Botafogo se sagrou campeão da Libertadores e abriu uma vaga extra para o sexto colocado da tabela do Brasileiro, que foi o Tricolor Paulista.