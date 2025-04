'Corinthians é um gigante à deriva', diz Arnaldo após recusa de Tite

O Corinthians é hoje um gigante do futebol brasileiro à deriva, afirmou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta terça (22).

Arnaldo comentou a recusa de Tite e destacou que assumir o comando técnico do Timão neste momento da temporada não é tarefa simples.

Agora que o Tite disse não, entre Dorival e Fernando Diniz, imagino que o Corinthians volte a tentar o Dorival. Eu vejo como a única opção plausível.

Nesse momento em que a temporada já está em andamento, investir em outro técnico estrangeiro é muito arriscado, o Corinthians precisa de uma solução para ontem. O Corinthians é um gigante à deriva -- é um gigante sem comando.

Arnaldo Ribeiro

O colunista ressaltou que o presidente Augusto Melo não inspira confiança no cargo. Segundo ele, até Memphis Depay está mandando no Corinthians.

Na opinião dele, o estilo de Dorival é o mais recomendado para o Timão.

O presidente tem problemas políticos e agora também policiais; o gerente de futebol, o Fabinho Soldado, que trabalhou com o Dorival no Flamengo e com o Tite um pouquinho no Flamengo, foi voto vencido na dispensa da família Diaz. E tem um jogador que está, de fato, tomando conta do pedaço, como o Neymar no Santos, que é o Memphis Depay.

É bem complicado ajustar. Por isso eu vejo o Dorival como a única opção plausível nesse momento, pela característica.

Arnaldo Ribeiro

Palmeiras tem hoje um elenco melhor que o do Flamengo, diz RMP

O Palmeiras tem hoje um elenco mais qualificado que o do Flamengo, declarou o colunista Renato Maurício Prado.

Pelo menos no estado atual dos jogadores, o elenco do Palmeiras é até um pouco mais forte do que o do Flamengo.

O elenco do Flamengo é muito forte em nomes, mas o Michael não está na ponta dos cascos, longe disso, o Cebolinha tampouco, e o Pedro está voltando. Então, o elenco do Palmeiras neste momento é mais forte.

Renato Maurício Prado

O Verdão foi o time que mais investiu no mercado da bola nesta temporada e desembolsou cerca de R$ 250 milhões só pelos atacantes Vitor Roque e Paulinho —este ainda em fase de adaptação ao time após se recuperar de uma cirurgia.

Segundo RMP, Abel Ferreira tem hoje um "superelenco" nas mãos e está sabendo usá-lo com maestria.

O Palmeiras pode jogar lá em La Paz, contra o Bolívar, com um ataque reserva, entre aspas, formado por Paulinho e Vitor Roque. Se esse aí for o ataque reserva, imagina o titular.

O Abel está com um superelenco na mão e me parece estar sabendo usar -- o Palmeiras montou um elenco fortíssimo que está sendo muito bem utilizado pelo Abel.

Renato Maurício Prado

