Herói do Palmeiras, Weverton fala sobre pênalti defendido e mira Copa do Mundo com a Seleção

Weverton foi o herói do Palmeiras na vitória sobre o Fortaleza, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, após defender uma cobrança de pênalti nos acréscimos do segundo tempo. O goleiro falou sobre a defesa e contou sua estratégia para desestabilizar o batedor.

"Quanto mais tempo demora, aos 48, 49 do segundo tempo, é muito mais tensão para o batedor, ele quer tentar resolver logo o problema. Você vai tomar uma água, tenta enrolar, deixar ele mais tenso e mais nervoso. Aos 49, a responsabilidade maior sempre é do atacante, ele que precisa converter o pênalti. Eu poderia tentar manter a concentração, tentar induzir, apontar para onde ele vai bater para tentar mexer com ele. Foi o que eu fiz ali, eu estava bem tranquilo e muito confiante de que poderia dar essa vitória para o Palmeiras", disse Weverton ao programa Galvão e Amigos, da Band, nesta segunda-feira.

No Castelão, o Palmeiras vencia o Fortaleza por 2 a 1, quando, já na reta final da partida, o árbitro anotou pênalti para o Fortaleza após toque de mão do zagueiro Naves. Martín Lucero foi o responsável pela batida, mas parou em grande defesa de Weverton, aos 49 minutos.

Com a vitória, o Verdão assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos conquistados.

Noite de paredão decisivo no @bbb e... NO CASTELÃO! ILUMINADO, WEVERT?! ? pic.twitter.com/kWX8hSECF6 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 21, 2025

Weverton também falou sobre sua expectativa para defender a Seleção Brasileira em mais uma Copa do Mundo. O goleiro foi convocado pelo técnico Tite para o Mundial do Catar, em 2022. Ao todo, o arqueiro do Palmeiras já disputou dez jogos com a Amarelinha.

Sua última convocação foi para a data-Fifa do mês de março, quando ficou no banco de reservas na goleada sofrida pelo Brasil diante da Argentina por 4 a 1, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.