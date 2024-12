Mancha se pronuncia sobre renúncia de presidente e diz como será dirigida

A Mancha Verde se manifestou sobre a renúncia do presidente Jorge Luis Sampaio Santos, foragido em meio às investigações sobre emboscada a cruzeirenses que deixou 17 feridos e um morto no final de outubro.

O que aconteceu

A torcida organizada anunciou que será dirigida por um conselho administrativo. No último domingo (8), Jorge comunicou sua renúncia em carta enviada aos integrantes da organizada.

A medida será válida até a próxima eleição da entidade, marcada para junho de 2025. Jorge ficou três anos à frente da Mancha Verde até se afastar do cargo.

A Mancha Alvi Verde anuncia a renúncia do presidente Jorge Luís Sampaio Santos e comunica que será dirigida por um conselho administrativo, o qual será o responsável pelas decisões da entidade até a próxima eleição em junho/2025.

Jorge renuncia e promete se entregar

O agora ex-presidente se disse inocente das acusações, mas acrescentou que seu afastamento do cargo é necessário. No documento aos associados, ele afirmou que quer preservar sua família e que vai se dedicar exclusivamente à sua defesa.

Jorge também informou que se entregará voluntariamente às autoridades. Jorge comunicou que está à disposição e que acredita no Poder Judiciário.

O UOL apurou que ele pretende se apresentar a polícia na próxima quinta (12). Em nota enviada pelo escritório Jacob Alcaraz, Jorge citou que vai se entregar "apesar de reconhecer a dificuldade dessa decisão".

Jorge Luis Sampaio Santos teve mandado de prisão expedido e está foragido da Justiça há mais de um mês, após não ter sido localizado pelas autoridades. Ele é apontado pela polícia como o "mentor intelectual" da emboscada à Máfia Azul.

O ex-presidente da Mancha trocou de advogado em meio às investigações. Ele era representado no início do trabalho policial por Gilberto Quintanilha, que segue sendo o advogado da organizada no caso, e agora está com o escritório Jacob Alcaraz.

Confira as notas de Jorge

À Mancha Alviverde

Nos últimos três anos, orgulhosamente ocupei o cargo de presidente do Grêmio Recreativo e Cultural Torcida Mancha Alviverde, uma organização histórica com mais de 90 mil sócios que realiza inúmeros projetos sociais e se dedica incansavelmente a promover a união no futebol.

Devido aos acontecimentos recentes, contudo, não posso mais continuar. Comunico a todos que renuncio à presidência dessa valorosa torcida, cujos interesses estão acima de qualquer ato isolado. Meu afastamento é necessário não apenas para preservar minha família, mas também para que eu possa me dedicar exclusivamente à minha defesa e provar minha inocência.

Jorge Luís Sampaio Santos

À imprensa

Por meio do escritório Jacob Alcaraz, Jorge Luís Sampaio Santos, manifesta-se publicamente a respeito da investigação conduzida pela Polícia Civil que resultou na expedição de uma ordem de prisão em seu desfavor. Em sua declaração, Jorge afirma estar absolutamente à disposição do Poder Judiciário e informa que se entregará voluntariamente às autoridades, apesar de reconhecer a dificuldade dessa decisão.

Desde que tomou conhecimento das acusações, Jorge e sua família demonstraram consternação e buscam compreender as alegações feitas contra si. Afirma acreditar no Poder Judiciário e em sua capacidade de garantir sua integridade física, segurança e direitos fundamentais, conforme é dever do Estado. Reitera ainda que as suspeitas levantadas pela Polícia Civil não correspondem à realidade e que exercerá sua defesa com determinação e confiança de que tudo será esclarecido.