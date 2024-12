Carlo Ancelotti afirma que Endrick seguirá no Real Madrid em 2025

Apesar de não estar recebendo muitos minutos em campo desde que chegou ao Real Madrid, Endrick não será emprestado para outro clube em 2025. Quem confirmou foi o técnico Carlo Ancelotti, que afirmou que Arda Guler também não deixará a equipe.

" Endrick e Guler vão ficar aqui. Não sei se terão mais minutos, podem precisar. Não tenho preconceito com ninguém e procuro colocar o melhor time independente da idade. Às vezes penso que com o Endrick a equipe é melhor, assim como em outras ocasiões é com o Güler. Os jovens trazem entusiasmo, mas têm de aprender coisas com o tempo", falou em entrevista coletiva.

Com apenas 18 anos de idade, Endrick chegou ao Real Madrid neste temporada e teve um início bom, marcando gol em sua estreia no Santiago Bernabéu e na Liga dos Campeões. O atacante ex-Palmeiras, no entanto, acabou perdendo espaço na equipe.

Durante a coletiva, Ancelotti ainda revelou que Vini Jr. e Rodrygo são dúvidas para a partida contra o Atalanta, válida pela Liga dos Campeões. O jogo está marcado para esta terça-feira, às 17h (de Brasília), no Gewiss Stadium.

"O treino vai ser importante para o Vinicius encontrar sensações, assim como o Rodrygo. Bellingham está bem, 100%. As únicas dúvidas são Vinicius e Rodrygo. Após o treinamento, decidiremos", falou.