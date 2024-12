Bap promete elevar Flamengo 'a patamares maiores do que teve até agora'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, deu as primeiras declarações como novo presidente do Flamengo. Ele ressaltou a força do time que entrará junto a ele na gestão do clube. O novo mandatário foi escolhido nesta segunda-feira, em eleição na sede do clube.

Fico muito feliz de estar com eles. Isso me energiza, a vitória é de todo mundo e vai me ajudar a fazer um mandato à altura.

Bap não parou para dar entrevista. Ele fez um pronunciamento quando acabou eleito e depois foi abordando enquanto deixava o clube para mais algumas palavras.

Sobre futebol, o novo presidente apenas afirmou que Filipe Luís tem contrato com o rubro-negro. Ele não quis comentar sobre Gabigol.

Significa responsabilidade de elevar o Flamengo a patamares maiores do que teve até agora. Não fazemos nada sozinhos, tenho certeza que os saltos serão maiores com esse pessoal que está comigo.

As primeiras palavras foram em agradecimento a funcionários e pessoas próximas. Ele também falou à torcida do Fla.

Agradeço a todos os funcionários que fizeram essa festa linda. Muito duro fazer uma festa desse tamanho, com tanta gente e emoção. Obrigado às nossas famílias que se empenharam ao longo dessa trajetória. Aos amigos mais próximos, obrigado. Vocês são demais. A toda Nação rubro-negra, que torceu, vibrou e nos apoiou, ao corpo de sócios, muito obrigado por ter nos sagrado hoje presidente e vice-presidente do Mais Querido.

Os números finais foram: Bap com 1.731 votos, Dunshee com 1.166 e MGM com 363. Foram cinco votos brancos e sete nulos.

Bap era o principal candidato da oposição. Ele fez parte da atual gestão, mas, sem o apoio de Rodolfo Landim, lançou a candidatura própria. O vice dele será Flávio Willeman, advogado que foi vice jurídico durante os dois mandatos de Eduardo Bandeira de Mello no Flamengo, entre 2013 e 2018. A chapa também conta com outros ex-dirigentes do clube, como Rodrigo Tostes, Claudio Pracownik, Ricardo Lomba e Antônio Tabet.