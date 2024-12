Alerrando celebra temporada artilheira e não garante permanência no Vitória: "Nada definido"

A ESPN revelou, nesta segunda-feira, um dia após o término do Campeonato Brasileiro, os ganhadores da 55ª edição do prêmio Bola de Prata. O atacante Alerrandro, do Vitória, artilheiro do torneio ao lado de Yuri Alberto, com 15 gols marcados, lembrou de um título conquistado ao lado do jogador do Corinthians e celebrou o ano goleador.

"Eu estava conversando com o Yuri, estávamos lembrando do Sul-Americano sub-17, que ganhamos juntos. Eu subi muito cedo, comecei bem, mas o sucesso subiu um pouco para a cabeça. Não tive muitas oportunidades no Bragantino, mas sou grato ao clube. No Vitória estou sendo muito feliz. Cheguei e fui artilheiro do Campeonato Baiano, depois tive um momento difícil no início do Brasileiro, mas consegui me reencontrar e briguei com o Yuri por essa artilharia", disse o atleta.

Alerrando acredita que a chegada do técnico Thiago Carpini, ex-São Paulo, foi fundamental para a arrancada do time baiano no Brasileirão. Ele disse que todos davam o Leão como rebaixado e celebrou não só a permanência na Série A, mas também a vaga na Sul-Americana de 2025.

"Muito feliz de ter feito história no Vitória, sou o primeiro artilheiro do clube nos pontos corridos. Todos estavam nos dando como rebaixados, mas tudo mudou com a chegada do Carpini. Conseguimos ganhar quase todos os confrontos diretos, isso nos ajudou muito a escapar do Z4 e classificar para a Sul-Americana", afirmou.

O artilheiro não garante que ficará no Vitória para a próxima temporada. Ele, que pertence ao Red Bull Bragantino, está emprestado à equipe até o fim deste ano e tem futuro incerto.

"Estamos conversando sobre isso [permanência], não tem nada definido. O objetivo para 2025 é poder bater essa marca. Se eu ficar no futebol brasileiro, é fazer mais gols do que fiz neste ano", concluiu.