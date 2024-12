Gabigol diz que se tornou 'imortal' no Flamengo e alfineta diretoria

Do UOL, no Rio de Janeiro

Gabigol se despediu do Flamengo com uma enorme festa no Maracanã. No último capítulo como jogador do clube, disse ter se tornado uma lenda e alfinetou a diretoria por não manter os termos da renovação de contrato.

O que aconteceu

Gabigol marcou o primeiro gol do Flamengo. Ele saiu comemorando e correndo quase até o meio do campo para celebrar com a torcida.

Depois, Gabriel deu a volta olímpica. Ele ficou quase 10 minutos no gramado se despedindo.

Feliz, acho que foi uma passagem histórica. Cheguei aqui um menino, e acho que hoje é o dia que me torno imortal. Daqui a pouco vou ter 30 anos, 35, 40, 90, não vou mais estar na Terra, mas o meu nome vai estar aqui para sempre. Então acho que hoje encerra-se um ciclo, hoje eu virei uma lenda, disse Gabigol ao Premiere

Não faltaram críticas à diretoria. O jogador disse ter palavra, diferentemente de "outras pessoas". O Fla acertou a renovação por cinco anos, mas Landim barrou o novo contrato e ofereceu apenas um.

Eu tenho palavra. Diferente de outras pessoas que não têm palavra. Não tiveram palavra comigo, mas a minha palavra é mantida, eu não vou ficar, e como eu falei, o que importa mesmo é o que as ruas falam. O que me importa é a torcida, o que me importa são eles, e eu sempre joguei por eles e sempre tentei mostrar que eu queria ser um deles dentro de campo. Eu sou homem. E homem tem palavra.

Gabigol falou sobre ser um "sonho" voltar ao Flamengo um dia. O atacante foi questionado sobre possível retorno no futuro, e comentou sobre "promessa secreta" entre ele e Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube.