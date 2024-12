Fábio de Jesus Correia conquista o bicampeonato na 25ª Volta Internacional da Pampulha

O maratonista brasileiro Fábio de Jesus Correia conquistou, na manhã deste domingo, a 25ª Volta Internacional da Pampulha, em Belo Horizonte. Além de garantir o bicampeonato da competição, ele melhorou sua marca pessoal, com um tempo de 55min09 nos 18km disputados, abrindo vantagem de mais de um minuto para o segundo colocado.

"Não é fácil chegar até aqui. Tem de agradecer à família por estar junto e ao pessoal da Bahia, que sempre torce por mim. Estou duplamente feliz, pois ganhei e fiz meu recorde pessoal em uma prova forte e com quatro estrangeiros. Mas a gente veio com foco para fazer o nosso melhor. Agora é seguir firme para as próximas", destaco Fábio.

O pódio masculino foi completado por Phillip Kipeyko (Uganda), Wilson Mutai Maina (Quênia), Moses Kibet (Uganda) e Giovani dos Santos (Brasil).

No feminino, a primeira colocação ficou com a estreante Vivan Jerop, com o tempo de 1h06min34. A brasileira Kleidiane Jardim chegou logo em seguida, com 1h06min43. O pódio foi completado por Viola Kosgei (Quênia), Larissa Marcelle Quintão (Brasil) e Amanda Aparecida Oliveira (Brasil).

"Essa foi minha primeira vez aqui e gostei. O percurso é bom até o último quilômetro, quando aperta. Estou bem contente por ter vencido e, no ano que vem, pretendo voltar para defender meu título", afirmou a campeã queniana.

Kleidiane aprovou seu desempenho, embora tenha admitido desgaste na reta final da prova.

"Faltou um pouco mais de força no final. O final tem uma subida e quem chega na frente leva vantagem. Tentei até o final, mas desta vez não deu. Mesmo perdendo, acho que fui bem, com o vice e a condição de melhor brasileira mais uma vez", explicou a corredora paulista.