Emprestado ao Juventude, Lucas Barbosa vive boa fase e pode ser novidade no Santos em 2025

Emprestado pelo Santos, o atacante Lucas Barbosa vive a melhor temporada de sua carreira no Juventude. O empréstimo com o time jaconero se encerra no final do ano, e o jogador deve retornar à Baixada Santista. Assim, ele pode pintar como novidade para fortalecer o ataque do Peixe em 2025.

Revelado pelo clube praiano, Lucas Barbosa é o artilheiro do Juventude em 2024, com 14 gols marcados. O atleta também anotou cinco assistências no ano e foi quem mais jogou, com 55 partidas disputadas.

A temporada é, de longe, a melhor da carreira do atacante de 23 anos, que subiu ao profissional do Santos em 2021. Ele teve um bom desempenho em 2022, quando anotou 10 gols e cinco assistências e se consolidou no Peixe. Todavia, os números ainda são inferiores aos de sua passagem pelo Juventude.

????? ??????? ?? ??????? ? Contamos contigo na última batalha do Jaconi em 2024! ? Ingressos: R$20 e R$10 meia-entrada. Venda no SAT até às 18h30 e pelo site https://t.co/smp5lYVefi até às 23h. ? Sócio, de qualquer modalidade, tem entrada liberada... pic.twitter.com/pMemFPglOy ? E.C. Juventude (@ECJuventude) December 6, 2024

Após garantir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o Santos iniciou o planejamento para a próxima temporada. A diretoria alvinegra já está atenta ao mercado da bola, com o intuito de encontrar novos atletas que possam reforçar o elenco da equipe.

Contudo, o provável retorno de Lucas Barbosa dá ao Santos o luxo de não ter que gastar com a contratação de um novo atacante, já que o atleta acumulou ótimos números em 2024. Com isso, ele pode sim ser uma opção para a nova comissão técnica do Peixe, ainda não anunciada.

Claro que a volta do atacante não impediria o Santos de contratar algum jogador para o setor, mas pode ser uma opção interessante que não interferiria nos cofres do clube.

Lucas Barbosa pode fazer seu último jogo pelo Juventude neste domingo, contra o Cruzeiro, pela 38ª rodada do Brasileiro. A bola rola no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, a partir das 16h (de Brasília).