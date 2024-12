Pode não dar em taça, mas jogo contra Flu tem motivação extra no Palmeiras

O Palmeiras já sabe que as chances de título do Brasileirão são remotas, mas o adversário da última rodada já foi algoz do Alviverde em outras ocasiões e dá uma motivação extra à equipe paulista para fechar o ano com uma vitória no Allianz Parque.

O que aconteceu

O Fluminense, adversário do Palmeiras na 38ª rodada, entra em campo correndo risco de ser rebaixado para a Série B do Brasileirão.

O Tricolor das Laranjeiras pode cair com 2 combinações de resultados de 27 possíveis entre os que lutam contra o Z4: derrota para o Palmeiras, vitória do Athletico-PR contra Atlético-MG, e vitória do RB Bragantino contra o Criciúma; e o outro é derrota para o Palmeiras, empate entre Atlético-MG e Athletico-PR, e vitória do RB Bragantino contra o Criciúma.

Um dos episódios que incomoda o Palmeiras aconteceu no Brasileirão de 2009. Fluminense e Palmeiras se enfrentaram no Maracanã, em jogo válido pela 34ª rodada, e os donos da casa lutavam desesperadamente contra o rebaixamento, enquanto o Alviverde buscava um título que não conquistava desde 1994.

Após uma cobrança de escanteio afastada pela defesa, o lateral Figueroa cruzou a bola na cabeça de Obina, que acertou um belo cabeceio e marcou o gol. No entanto, antes da finalização do atacante, o árbitro Carlos Eugênio Simon assinalou uma falta que não existiu.

O Fluminense venceu aquele jogo por 1 a 0, e o Alviverde, que era líder, viveu uma derrocada e ficou fora até da Copa Libertadores daquele ano com a 5ª colocação. Em 2018, Simon admitiu que errou ao anular gol legítimo. A fala trouxe novamente o caso à tona e revoltou o Palmeiras.

Palmeiras pode se vingar de rebaixamento de 2012. As equipes se enfrentaram pela 35ª rodada do Brasileirão daquele ano em Presidente Prudente, e o Flu venceu por 3 a 2. O resultado confirmou o título do Tricolor das Laranjeiras naquele ano e praticamente rebaixou o Palmeiras.

Fred (9), do Fluminense, disputa jogada de cabeça com Marcos Assunção (20) e Maurício Ramos, do Palmeiras Imagem: Photocamera

O Palmeiras terminou aquele ano na 18ª posição, com apenas 34 pontos em 38 rodadas. Agora, o Alviverde tem a chance de dar o troco.