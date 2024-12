Argentina se rende a Senna: 'Prepare-se para torcer por um brasileiro'

As ruas de Buenos Aires (ARG) já estavam agitadas de atleticanos e botafoguenses na caminhada para o Monumental de Nuñez, palco da final da Libertadores. Num muro próximo ao estádio, um outdoor chamava a atenção: "Preparate para alentar um brasilero (prepare-se para torcer por um brasileiro)". Tratava-se da divulgação da série "Senna", da Netflix, que conta a história do icônico piloto.

O painel não era o único. Por onde se ia na capital argentina, encontrava-se uma peça publicitária de Ayrton, algo que poderia soar como uma ação ousada de marketing, mas que nem de longe traz reflexos da rivalidade futebolística. Por lá, todos respeitam e admiram o saudoso ídolo brasileiro, e se mostram curiosos para acompanhar os episódios por streaming.

"Claro que sim (assistir a série). Adoro a Fórmula 1. Graças a Deus pude seguir este ano em vários lugares. Estive na Holanda, em Monza... Obviamente seguindo Colapinto (piloto argentino da Williams), mas sim, (Senna) é um piloto que está nos corações de todos os argentinos. E não só nas cercanias da América do Sul, porque ele tinha umas atitudes incríveis", declarou Diego, torcedor do Racing e fã de Fórmula 1.

A admiração por Ayrton Senna é compartilhada por seu compatriota Estebán, que também estava na sede do Racing no dia em que o UOL visitou o clube para fazer uma reportagem. "Vou ver porque sei que é o melhor piloto ou um dos melhores pilotos do mundo", disse.

Colapinto pode ser um novo Senna?

Cartaz da série de Ayrton Senna em frente ao Monumental no dia da final da Libertadores Imagem: Bruno Braz / UOL

Os argentinos vivem um momento de entusiasmo com Franco Colapino, primeiro representante nacional na Fórmula 1 após 23 anos. O anterior havia sido Gastón Mazzacane, que correu pela última vez em 2001, mas sem muito brilho.

Para os hermanos, Colapinto tem potencial para se tornar um novo Ayrton Senna da América Latina.

"Pode chegar, tem com o que chegar. O sigo desde a Fórmula 3, não sigo somente agora porque subiu para a Fórmula 1. Necessita também de um pouco de investimento, como qualquer grande jogador ou piloto, mas creio que sim, tem muitas chances de poder chegar", complementou Diego.

Colapinto está no aplicativo de Uber da Argentina

Carrinho do GPS de aplicativo em Buenos Aires é em formato de Fórmula 1 em homenagem ao piloto argentino Franco Colapinto Imagem: Reprodução / Uber Argentina

Colapinto tem feito tanto sucesso no país que até mesmo quando você pede um veículo por aplicativo na Argentina, há uma referência ao piloto. Isso porque ele é patrocinado pela empresa "Uber", que fez uma ação de marketing onde todos os carrinhos do GPS são em formato de Fórmula 1.

Natural de Pilar — mesma cidade onde o Botafogo ficou hospedado — o piloto tem um vasto currículo nas categorias de base, conquistando diversos títulos até chegar nas Fórmulas 3 e 2.

A efetivação para a Fórmula 1 aconteceu em agosto deste ano, substituindo Logan Sargeant na equipe Willians.

"Me recordo muito do Senna, vivi essa época. Estamos agora com o Colapinto, que pode chegar a ser parecido, inclusive até fisicamente. Estamos agora com isso, entusiasmados com o Colapinto. E Senna é um piloto extraordinário, extraordinário", disse Claudio Martínez.