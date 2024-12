Super Mundial: como estão atualmente os adversários dos brasileiros

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP)

O Super Mundial de Clubes da Fifa de 2025 teve os grupos definidos, e os brasileiros já sabem os futuros adversários. De equipes tradicionais do futebol europeu a times não tão conhecidos do grande público, veja abaixo como estão atualmente os rivais de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

Adversários do Palmeiras (grupo A)

PORTO

O time de Vítor Bruno está brigando ponto a ponto pela liderança do Campeonato Português com o Sporting. Na atual temporada europeia, o Porto tem 14 vitórias, dois empates e cinco derrotas. A equipe também disputa a Liga Europa.

AL AHLY

O clube do Egito não perde uma partida desde o dia 17 de agosto, quando foi superado pelo Future FC. São 11 jogos de invencibilidade, com sete vitórias e quatro empates. No principal torneio do país, o Al Ahly ocupa a 3ª posição.

INTER MIAMI

A equipe de Messi e companhia não vive grande momento: no mês passado, o Inter Miami caiu nas quartas de final da Conferência Leste da MLS (principal campeonato dos EUA). O fato de ter chegado aos playoffs com a melhor campanha, no entanto, colocou o time no Super Mundial.

Adversários do Botafogo (grupo B)

PSG

Mesmo invicto e na liderança isolada do Campeonato Francês após 13 rodadas, o PSG vive momento conturbado na Champions League: a equipe de Luis Enrique venceu apenas uma vez em cinco jogos no torneio continental e aparece na parte inferior da classificação.

ATLÉTICO DE MADRI

A equipe de Diego Simeone está na cola dos líderes Barcelona e Real Madrid no Campeonato Espanhol. O time tem um verdadeiro ferrolho defensivo e tomou apenas 18 gols em 22 partidas na atual temporada. Na Champions, o Atlético de Madri está no meio da tabela.

SEATTLE SOUNDERS

O time norte-americano bateu na trave na última temporada nacional: o Seattle Sounders perdeu para o Los Angeles Galaxy na final da Conferência Oeste e ficou sem chance de disputar o título da MLS -- na Leagues Cup, caiu nas quartas de final.

Adversários do Flamengo (grupo D)

ESPÉRANCE

A equipe tunisiana tem bons números na atual temporada. Em 13 jogos, foram oito jogos, quatro empates e apenas uma derrota. O Espérance está na quinta colocação no campeonato nacional, com 19 pontos, dois atrás do líder Stade Tunisien. Na Liga dos Campeões da África, são três vitórias em três partidas disputadas até aqui -- o time volta a campo pela competição nesta sexta-feira, contra o Sagrada Esperança, de Angola.

CHELSEA

Os Blues têm uma derrota nos últimos 10 jogos, entre compromissos pelo Campeonato Inglês e Liga Conferência, da Uefa. A equipe caiu nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa para o Newcastle, mas, atualmente, ocupa a vice-liderança do Campeonato Inglês, com 28 pontos, sete atrás do Liverpool. Na competição continental, são quatro vitórias em quatro jogos.

LEÓN

O León, do México, não vive boa fase neste início de temporada 2024/2025. A equipe entrou em campo 17 vezes e obteve apenas três vitórias, nove empates e cinco derrotas. O time ficou em 11º no Apertura do Mexicano e fora dos playoffs.

Adversários do Fluminense (grupo F)

BORUSSIA DORTMUND

O Borussia não atravessa a melhor das fases. O time da Muralha Amarela está na quinta colocação no Campeonato Alemão, com 20 pontos, 10 atrás do líder e rival Bayern de Munique. Além disso, caiu na segunda fase da Copa da Alemanha, após derrota para o Wolfsburg, por 1 a 0, com gol nos acréscimos. Na Liga dos Campeões, o cenário é um pouco melhor. O Borussia tem quatro vitórias em cinco jogos -- a única derrota foi para o Real Madrid, em um 5 a 2 que teve hat-trick de Vinicius Júnior.

ULSAN

O Ulsan, da Coreia do Sul, é o atual campeão da K-League, mas viveu uma decepção recentemente. No fim do mês passado, perdeu para o Pohang Steelers por 3 a 1, de virada, e ficou com o vice da Copa da Coreia. A equipe também não vem bem na Liga dos Campeões da Ásia, competição na qual tem apenas uma vitória em seis jogos -- e cinco derrotas.

MAMELODI SUNDOWNS

A equipe, apelidada de "The Brazilians", é heptacampeã do Campeonato Sul-Africano. Até aqui, está invicta na atual edição da Liga dos Campeões da África. Foram três jogos, com duas vitórias e um empate. O clube tem uniforme inspirado nas cores da seleção brasileira, com camisa amarela, calção azul e meiões brancos.