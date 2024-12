Atlético-MG desaba em 1 mês e vai da esperança de títulos ao fantasma do Z4

Do UOL, em São Paulo

O Atlético-MG saiu, em um curto intervalo de tempo, da empolgação de disputar duas taças para viver o pesadelo do risco do rebaixamento no Brasileirão.

Euforia que virou drama

O Galo encerrou o mês de outubro classificado para duas finais e podendo faturar até R$ 280 milhões de premiação nas copas. A equipe vinha embalada, havia batido o Vasco na semi da Copa do Brasil e garantido vaga na decisão da Libertadores dominando o River Plate.

No entanto, tudo ruiu a partir de novembro. A equipe então comandada por Gabriel Milito emendou uma sequência negativa e não voltou a vencer até então.

O Atlético não só amargou os vices da Copa do Brasil e da Libertadores, como também desabou no Brasileirão. O time mineiro não foi páreo para Flamengo e Botafogo e viu o sonho de conquistar pelo menos um título evaporar.

O técnico Milito não resistiu às pressões e foi demitido. Ele foi mantido após as derrotas nas finais, mas acabou desligado depois que o time perdeu para o Vasco, na 37ª rodada, deixando o elenco sem comando para o confronto decisivo.

A queda drástica de desempenho fez o Galo ir para a última rodada com risco de terminar o ano rebaixado. Foram só quatro pontos somados nas últimas oito partidas do Brasileiro, e o fantasma do Z4 agora está maior.

O clube fará o "jogo da vida" contra o Athletico-PR, em duelo direto contra a degola na Arena MRV. O Galo tem 44 pontos, está em 14º e se salva com um empate, mas pode cair se perder para o rival, que tem 42, além de o Fluminense pelo menos empatar com o Palmeiras e o Red Bull Bragantino vencer o já rebaixado Criciúma.

Quais são os jogos na briga contra o Z4?

Atlético-MG x Athletico (Arena MRV)

Bragantino x Criciúma (Nabi Abi Chedid)

Palmeiras x Fluminense (Allianz Parque)

Os cenários do Atlético-MG

Garante permanência se:

- vencer o Athletico

- empatar com o Athletico

- perder para o Athletico + Bragantino empatar ou perder

- perder para o Athletico + Fluminense perder

Será rebaixado se:

- perder para o Athletico + Bragantino vencer + Fluminense empatar ou vencer