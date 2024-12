Imprensa gringa: Inter Miami dá 'sorte' contra Palmeiras, Botafogo assusta

O Inter Miami deu "sorte" de cair no mesmo grupo do Palmeiras no Super Mundial de Clubes, e o Botafogo impressiona no grupo da morte, segundo veículos da imprensa internacional.

O Palmeiras enfrentará Inter Miami, de Messi, Porto e Al-Ahly (Egito) no grupo A. O Glorioso está no grupo B, com Atlético de Madri, PSG e Seattle Sounders.

Já o Flamengo disputará com Espérance (Tunísia), Chelsea e León (México) no grupo D. Por último, o Fluminense está no grupo F, com Borussia Dortmund, Ulsan HD (Coreia do Sul) e Mamelodi Sundowns (África do Sul).

O que disseram veículos internacionais

Marca (Espanha): "O Atlético (de Madri) vai ao 'Grupo da Morte'. Poucos clubes podem contar com jogadores do porte de Thiago Almada, Luiz Henrique ou Igor Jesus em suas fileiras".

AS (Espanha): "O Inter Miami de Messi teve sorte e enfrentará Palmeiras, Porto e Al Ahly".

Sports Illustrated (Estados Unidos): "O Grupo B facilmente se destaca como o grupo da morte com PSG, Atleti, Botafogo e Seattle. O Inter Miami deve ter uma chance decente de avançar, o mesmo vale para a maioria dos times da Uefa".

Mundo Deportivo (Espanha): "No segundo dia (o Atlético de Madrid) enfrentará o Botafogo. Um time que acaba de ser campeão da Copa Libertadores e que pode chegar a este torneio após vencer o Brasileirão. Um rival muito complicado, que espera esta Copa do Mundo para fazer algo grande contra as seleções europeias".

Olé (Argentina): "A nova equipe de Mascherano (Inter Miami) também enfrentará o Porto de Portugal e o Palmeiras do Brasil. Outros dois adversários que, embora não pertençam à categoria ABC1 da UEFA, serão altamente complicados para o vencedor do Major League Soccer Supporter's Shield".

CBS Sports (Estados Unidos): "Um grupo da morte pode ter se formado no Grupo B, onde o Paris Saint-Germain, o Atlético de Madrid, o Botafogo e o Seattle Sounders foram colocados um contra o outro".

Veja os grupos do Super Mundial:

Grupo A

Palmeiras

Porto

Al-Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

PSG

Atlético de Madri

Botafogo

Seattle Sounderds (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique

Auckland City (NZL)

Boca Jrs

Benfica

Grupo D

Flamengo

Espérance (TUN)

Chelsea

León (MEX)

Grupo E

River Plate

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Inter de Milão

Grupo F

Fluminense

Borussia Dortmund

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus

Grupo H